Apple lance un site Web repensé avec ses projets open source

Apple a lancé aujourd’hui une version repensée de son site Web Apple Open Source, sur lequel la société donne accès à des données open source. Le nouveau site Web met en évidence non seulement les projets open source d’Apple, mais aussi ceux de tiers.

Le nouveau site Web est divisé en deux sections différentes, qui sont « Projets Apple » et « Projets communautaires ». Les projets open source d’Apple incluent le langage de programmation Swift, le moteur WebKit pour les navigateurs Web, la base de données FoundationDB, ResearchKit et CareKit pour le contenu lié à la santé, et les ressources Password Manager.

En plus des propres projets d’Apple, les développeurs trouveront également des projets tiers dans la section « Projets communautaires », qui comprend des projets open source menés par des organisations extérieures à Apple mais qui ont en quelque sorte été développés avec l’aide d’ingénieurs Apple.

Apple met actuellement en avant Kubernetes, Cassandra, LLVM / Clang, Spark, Netty et Solr sur son site Web Open Source.

Les logiciels open source sont au cœur des plateformes et des outils de développement Apple. Apple travaille avec des développeurs du monde entier pour créer, contribuer et publier du code open source. De nombreux produits et services Apple reposent sur des logiciels open source. Découvrez ci-dessous quelques-uns des projets que nous menons et auxquels nous contribuons.

En plus des projets open source, Apple publie également le code open source utilisé dans les propres logiciels de l’entreprise tels que macOS, iOS, Developer Tools et les produits X Server. Alors que les développeurs peuvent trouver ce code sur GitHub, le nouveau site Web facilite leur recherche par catégorie ou version.

Le nouveau site Web est accessible à l’adresse opensource.apple.com.

