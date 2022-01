Apple lance une édition spéciale des AirPods Pro pour l’année du tigre

Pour célébrer l’Année chinoise du Tigre, Apple a lancé une édition spéciale de ses écouteurs sans fil AirPods Pro.

La version édition spéciale est livrée avec un emoji tigre gravé sur le devant de l’étui de recharge sans fil. De plus, un emoji de tigre rouge est également imprimé sur le côté de l’emballage des AirPods Pro. La version Year of the Tiger des AirPods Pro est disponible dès maintenant pour 1 999 $ HK ou 257 $ US.

Les AirPods Pro ne sont pas la seule édition spéciale d’un appareil Apple que la société a récemment publiée. Apple a également publié une édition spéciale de son tracker d’articles AirTag pour le Nouvel An chinois.

Apple est connu pour publier occasionnellement des éditions spéciales de ses produits. Par exemple, la société a publié une version (PRODUCT)RED de l’iPhone, de l’iPod et, plus récemment, de l’Apple Watch. Habituellement, cependant, ces versions en édition limitée sont plus couramment trouvées avec la marque Beats de l’entreprise.

Il y aura peut-être encore plus en magasin pour les écouteurs pro d’Apple. Selon un rapport publié plus tôt dans la journée, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo spécule que la 2e génération d’AirPods Pro prendra en charge l’audio sans perte et un boîtier de charge sans fil émettant du son. Mark Gurman de Bloomberg a également déclaré que les nouveaux écouteurs comporteront des capteurs de suivi de mouvement pour des fonctionnalités supplémentaires de remise en forme et de santé.

La 2e génération d’AirPods Pro devrait sortir cette année, mais le calendrier exact est encore généralement inconnu.

Si vous voulez savoir si les AirPods ou les AirPods Pro sont meilleurs pour vous, consultez notre comparaison AirPods 3 vs AirPods Pro.

