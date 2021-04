Apple lance une grande variété de nouvelles couleurs et de nouveaux modèles de bracelet Apple Watch, y compris le nouveau bracelet Hermès en textile tissé

À la suite de l’événement d’aujourd’hui, Apple a présenté une tonne de nouveaux bracelets Apple Watch dans une grande variété de nouvelles couleurs et de nouveaux styles. Les nouvelles couleurs du printemps couvrent de nombreux styles de bande actuels d’Apple, mais il existe également un tout nouveau bracelet en textile tissé Hermès.

La boucle Solo est désormais disponible en bleu Tomales, pistache et cantaloup. Ils sont toujours au prix de 49 $ dans un tas de tailles différentes. Son homologue tressé est maintenant offert en orange électrique et pistache pour 99 $. Le bracelet Sport d’Apple est désormais disponible en vert colvert, cantaloup et bleu capri. Le Sport Loop est désormais disponible dans des designs plus tricolores, notamment Sea Salt, Sunflower, Abyss, Olive. et un nouveau (PRODUCT) Red.

Les bandes Nike sont désormais proposées dans une couleur Chlorine Blue & Green Glow en plus des nouvelles bandes Hasta & Light et Ironstone & Black. Le lien en cuir d’Apple est maintenant disponible dans une couleur blanche craie pour 99 $.

La collection Hermès s’agrandit également avec de nouvelles bandes textiles tissées disponibles en 5 couleurs différentes, tandis que les bandes en cuir Hermès ont été rafraîchies avec les couleurs Rose Mexico, Bleu Saphir et Blanc. Les nouvelles bandes textiles tissées sont résistantes à la baignade et conçues pour être beaucoup plus sportives. Ils sont exclusivement disponibles en tant que groupes de tournée unique.

Vous pouvez consulter certains des nouveaux groupes dans la galerie ci-dessous, mais assurez-vous de vous rendre sur l’Apple Store pour les voir tous!

