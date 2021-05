Apple lance une nouvelle application Apple Store sur iPad avec barre latérale et accès rapide aux commandes récentes

Aujourd’hui, Apple a mis à jour l’application Apple Store vers la version 5.12, apportant une interface utilisateur entièrement repensée sur iPad. Le nouveau design tire parti des barres latérales introduites dans iPadOS 14 l’été dernier. Apple a apporté un certain nombre d’autres modifications à l’application, notamment des mises à jour des sessions Today at Apple et de l’expérience d’achat sur iPad.

Tout d’abord, le nouveau design a une barre latérale sur le côté gauche de l’écran que vous pouvez choisir de masquer ou d’afficher. Il fonctionne comme les autres applications iPad dans iPadOS 14, comme les nouvelles applications Musique et Photos. Apple a ajouté une nouvelle catégorie dédiée «Commandes récentes» dans la barre latérale pour accéder rapidement à vos commandes Apple Store. Toutes les catégories qui n’étaient auparavant représentées que sous forme de grille sont également disponibles dans la barre latérale pour un accès rapide.

En plus du nouveau design, Apple a ajouté la possibilité «d’ajouter de manière transparente un clavier ou un Apple Pencil lors de l’achat de votre iPad». Cette option apparaît désormais dans l’outil de configuration lors de la sélection de la taille et de la capacité de stockage d’un iPad, tout comme elle le fait actuellement sur le Web.

Apple a également déclaré qu’elle présentait de nouvelles sessions virtuelles Today at Apple afin que vous puissiez «tout apprendre, des bases aux moyens de rester productif». Cette nouvelle version de l’app Apple Store est désormais disponible sur l’App Store, et comme toujours, elle est gratuite.

