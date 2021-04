Apple a lancé un nouveau «Find My Certification Asst». aujourd’hui, conçue pour permettre à des entreprises tierces de tester le fonctionnement de leurs accessoires avec l’application Find My. Cela vient après qu’Apple a annoncé à la WWDC 2020 qu’il ouvrirait le réseau Find My aux produits tiers pour la première fois.

La nouvelle application a été repérée pour la première fois par TechCrunch et a été lancée sur l’App Store le dimanche 4 avril, mais n’est pas encore propagée aux catégories ou aux graphiques de l’App Store. Apple explique dans la description de l’application que cette application sera requise pour les entreprises souhaitant s’intégrer au réseau Find My.

Utilisez l’assistant Find My Certification pour tester la découverte, la connexion et d’autres exigences clés pour les accessoires que vous développez et qui intègrent la technologie de réseau Find My. Pour plus d’informations sur la certification Find My Network, visitez le portail MFi à l’adresse mfi.apple.com.

Certaines entreprises ont déjà annoncé des produits qui pourront s’intégrer au réseau Find My. Par exemple, les concurrents AirPods «SoundForm Freedom» de Belkin prendront en charge le réseau Find My. Cela signifie que vous pourrez suivre ces écouteurs dans l’application Find My aux côtés de vos autres produits Apple.

Présentation d’un nouveau programme qui permettra aux clients de localiser vos produits en utilisant la puissance du vaste réseau Find My. Avec des centaines de millions d’appareils Apple dans le monde, un cryptage avancé de bout en bout et une sécurité de pointe, les utilisateurs peuvent localiser leurs éléments dans l’application Find My avec la tranquillité d’esprit que leur confidentialité est protégée.

Le lancement de l’application Find My Certification Assistant suggère qu’Apple pourrait être sur le point d’activer le commutateur permettant aux accessoires tiers de s’intégrer à l’application Find My. Cela intervient alors que la version bêta d’iOS 14.5 continue d’activer de nouvelles fonctionnalités dans l’application Find My, y compris le nouvel onglet «Éléments».

Pendant ce temps, les propres trackers d’articles AirTag d’Apple sont introuvables, mais des rumeurs suggèrent qu’ils pourraient être publiés ce printemps.

