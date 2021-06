Apple lance une nouvelle expérience AR et un objectif Snapchat faisant la promotion d’Apple Pay Express Transit

Apple a lancé une paire de nouvelles expériences de réalité augmentée conçues pour promouvoir Apple Pay Express Transit. Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité AR à son site Web Apple Pay mettant en évidence Apple Pay avec Express Transit à New York, et il existe également un nouvel objectif conçu par Apple dans Snapchat.

Sur le site Web d’Apple Pay, Apple vante que vous pouvez désormais “faire un voyage virtuel avec Apple Pay” pour “expérimenter” la plateforme en réalité augmentée. Appuyez sur l’option pour lancer l’expérience AR directement dans Safari. Cette expérience est accessible dans le monde entier, que vous habitiez ou non à New York.

Une fois que vous êtes dans l’expérience AR sur votre iPhone, vous pouvez « taper » votre iPhone sur le tourniquet du métro de New York pour entrer dans une expérience de réalité augmentée virtuelle qui simule un trajet en métro de Brooklyn à Manhattan, y compris des vues de la ville de New York horizon.

Pendant ce temps, pour les utilisateurs qui vivent à New York, Apple a conçu un nouvel objectif Snapchat qui permet aux utilisateurs de faire un trajet en métro à travers le Kings Theatre à Flatbush, le Sea Glass Carousel à Battery Park et le Grand Hall de l’hôtel de ville de New York. de la science.

Vous pouvez trouver la nouvelle expérience AR sur le site Web d’Apple Pay ici. Si vous habitez dans la région de New York, vous pouvez accéder à l’expérience Snapchat ici dans l’application Snapchat.

Apple Pay avec Express Transit a terminé son déploiement dans toutes les stations du métro de New York l’année dernière. Express Transit vous permet de passer simplement votre iPhone ou votre Apple Watch sur un tourniquet pour accéder au métro au lieu d’acheter un billet ordinaire. Avec Express Transit, les utilisateurs n’ont pas besoin d’authentifier Apple Pay avec Touch ID, Face ID ou de double-cliquer sur Apple Watch, ce qui rend l’ensemble du processus plus rapide et plus facile.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :