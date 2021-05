Apple lance une nouvelle page Web avec un argumentaire expliquant pourquoi vous devriez acheter un Mac

Apple a lancé aujourd’hui un nouveau microsite appelé «Pourquoi Mac» pour expliquer pourquoi c’est l’ordinateur à choisir. Le nouveau marketing propose des images mises à jour de la gamme Mac actuelle, un bref argumentaire sur les raisons pour lesquelles il pense que Mac est le meilleur choix et cinq aspects qui distinguent Mac de la concurrence.

Le nouveau microsite «Pourquoi Mac» d’Apple est apparu aujourd’hui aux côtés du tout nouvel iMac qui arrive aux clients aujourd’hui. Voici le pitch de 30 secondes de la société pour expliquer pourquoi les gens, les institutions et les entreprises devraient choisir Mac:

Facile à apprendre. Incroyablement puissant. Et conçu pour vous permettre de travailler, de jouer et de créer d’une manière que vous n’auriez jamais imaginée. C’est l’ordinateur qui est livré avec des applications prêtes à l’emploi. Des mises à jour logicielles gratuites et régulières permettent de garder les choses à jour et de fonctionner correctement. Et si vous avez déjà un iPhone, il vous semble familier dès que vous l’allumez.

Pour aller plus loin, Apple inclut cinq raisons pour lesquelles Mac est le meilleur choix:

À vos marques, prêt, allez Mac en fait plus. Donc vous pouvez aussi. Toujours intuitif, jamais intimidant. Fonctionne parfaitement avec tous vos appareils Apple. Gardez ce qui est privé, pri ••••

Au bas de la nouvelle page, Apple met en évidence des fonctionnalités plus convaincantes comme Apple et l’éducation, Mac pour les entreprises, l’accessibilité, le contrôle parental, le partage familial et l’environnement avant la dernière section “Quel Mac vous convient?”

