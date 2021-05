Apple lance watchOS 7.5 avec l’application ECG dans de nouveaux pays, et plus

En plus d’iOS 14.6, Apple déploie aujourd’hui watchOS 7.5 pour les utilisateurs d’Apple Watch. Cette mise à jour apporte les fonctionnalités de notification d’ECG et de rythme cardiaque irrégulier à plus de pays, la prise en charge des abonnements Apple Podcasts, etc.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui de watchOS 7.5, l’application ECG et les fonctions de notification du rythme cardiaque irrégulier sont désormais disponibles en Malaisie et au Pérou. Voici les notes de version complètes d’Apple:

watchOS 7.5 inclut de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bogues:

Accès au contenu de l’abonnement dans l’application Podcasts Apple Card permet aux membres de suivre les dépenses, de gérer les dépenses et de créer du crédit avec un groupe de partage familial Prise en charge de l’application ECG sur Apple Watch Series 4 ou version ultérieure en Malaisie et au Pérou Prise en charge des notifications de rythme cardiaque irrégulier en Malaisie et au Pérou

Pour mettre à jour votre Apple Watch vers watchOS 7.6, ouvrez l’application Paramètres sur l’Apple Watch et recherchez Mise à jour logicielle. Vous pouvez également installer la mise à jour via l’application compagnon Apple Watch sur votre iPhone.

Faites-nous savoir si vous remarquez d’autres changements avec la version d’aujourd’hui de watchOS 7.5 dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ ..

