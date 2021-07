Apple lance watchOS 7.6 avec prise en charge ECG dans 30 autres régions

Apple publie enfin aujourd’hui watchOS 7.6, l’une des dernières mises à jour du cycle watchOS 7. Avec cette version, les utilisateurs de 30 régions supplémentaires pourront utiliser l’application ECG avec Apple Watch Series 4, Series 5 ou Series 6.

watchOS 7.6 RC a été lancé la semaine dernière et, selon les notes de publication d’Apple, il prend également en charge les notifications de rythme cardiaque irrégulier sur Apple Watch Series 4 ou une version ultérieure dans ces 30 régions supplémentaires. La liste complète des pays bénéficiant de ces fonctionnalités est ici.

Apple lance également aujourd’hui iOS 14.7, iPadOS 14.7 et tvOS 14.7. macOS Big Sur 11.5 est toujours en cours de test. Ce sont probablement les dernières mises à jour du cycle iOS 14/macOS Big Sur/watchOS 7 alors qu’Apple prépare le lancement d’iOS 15, macOS Monterey et watchOS 8.

Avec watchOS 8, le prochain système d’exploitation Apple Watch présenté en avant-première lors de la keynote de la WWDC21, il comprendra :

Une nouvelle version de l’application Breathe, désormais appelée Mindfulness ; La fréquence respiratoire est désormais mesurée pendant le suivi du sommeil ; Les cadrans de montre photo peuvent désormais inclure la profondeur en utilisant des photos en mode portrait; Application de photos remaniée avec des faits saillants et des souvenirs en vedette ; Les photos peuvent désormais être partagées depuis la montre avec Messages et Mail ; Scribble vous permet désormais d’inclure des emoji dans les messages manuscrits ; L’étagère d’applications dans iMessage comprend la recherche d’images et un accès rapide aux photos ; Find My inclut désormais des éléments (y compris les AirTags) ; La météo comprend les précipitations de l’heure suivante ; Apple Watch peut faire plusieurs minuteries pour la première fois ; Tips est désormais disponible sur l’Apple Watch ; La musique peut être partagée depuis Apple Watch via Messages.

Vous pouvez en savoir plus sur watchOS 8 dans notre guide ici.

