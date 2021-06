Apple lance watchOS 8 beta 1 aux développeurs

in

Après la keynote de la WWDC 2021, Apple publie maintenant la première version bêta de watchOS 8 à tous les développeurs.

watchOS 8 a été annoncé aujourd’hui avec de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles pour tous les utilisateurs à partir de cet automne. La version d’aujourd’hui est 19R5266q. Les bêta-testeurs publics pourront essayer watchOS 8 à partir de juillet.

Pour l’instant, seuls les développeurs peuvent prévisualiser watchOS 8, qui apporte une version améliorée de l’application Breathe, désormais appelée Mindfulness. Photo Watch Faces a reçu une amélioration majeure, qui inclut désormais la profondeur à l’aide de photos en mode portrait.

L’étagère d’applications dans iMessage comprend la recherche d’images et un accès rapide aux photos. Il existe une nouvelle application Find my qui inclut désormais des éléments, une nouvelle application Météo et les utilisateurs d’Apple Watch pourront utiliser plusieurs minuteries pour la première fois. Voici toutes les nouveautés de watchOS 8.

Apple teste également watchOS 7.6 beta 2, qui devrait être disponible pour tous les utilisateurs dans un avenir proche.

