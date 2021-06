Apple lance watchOS 8 beta 2 aux développeurs

Après 17 jours de la sortie de watchOS 8 beta 1, Apple publie enfin la beta 2 de son prochain logiciel Apple Watch, actuellement uniquement disponible pour les développeurs.

La version d’aujourd’hui est 19R5286f. Les bêta-testeurs publics pourront essayer watchOS 8 à partir de juillet, bien qu’Apple n’ait pas donné de date précise. Présentées lors de la keynote de la WWDC21, voici quelques-unes des fonctionnalités les plus importantes de l’Apple Watch cet automne :

watchOS 8 inclut, par exemple, de nouvelles applications intégrées qui tirent parti de l’affichage permanent utilisé sur l’Apple Watch Series 5 et versions ultérieures. Il existe également une nouvelle façon pour les développeurs d’exploiter l’affichage permanent.

Avec watchOS 8 à venir cet automne, trois nouvelles applications Apple profiteront désormais de l’affichage permanent de l’Apple Watch : Musique, Cartes et Calculatrice. Également:

Il existe une nouvelle version de l’application Breathe, désormais appelée Mindfulness ; La fréquence respiratoire est désormais mesurée pendant le suivi du sommeil ; Les cadrans de la montre photo peuvent désormais inclure la profondeur à l’aide de photos en mode portrait ; Application de photos remaniée avec des faits saillants et des souvenirs en vedette; Les photos peuvent désormais être partagées depuis la montre avec Messages et Mail ; Scribble vous permet désormais d’inclure des emoji dans les messages manuscrits ; L’étagère d’applications dans iMessage comprend la recherche d’images et un accès rapide aux photos ; Find My inclut désormais des éléments (y compris les AirTags) ; La météo comprend les précipitations de l’heure suivante ; Apple Watch peut faire plusieurs minuteries pour la première fois ; Tips est désormais disponible sur l’Apple Watch ; La musique peut être partagée depuis Apple Watch via Messages.

Apple teste également watchOS 7.6 beta 3, qui devrait être disponible pour tous les utilisateurs dans un avenir proche.

Avez-vous trouvé quelque chose de nouveau dans watchOS 8 beta 2 ? Apple a également publié aujourd’hui macOS Monterey beta 2, iOS 15 beta 2 et tvOS 15 beta 2. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter, @..

