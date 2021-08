in

Apple s’associe à la société canadienne de services de paiement PayBright pour lancer un programme acheter maintenant, payer plus tard pour les produits Apple au Canada, rapporte Bloomberg.



PayBright, qui appartient à Affirm, propose des plans de paiement conçus pour diviser le coût d’un achat en versements bihebdomadaires ou mensuels. PayBright travaille déjà avec un certain nombre d’entreprises au Canada, notamment WayFair, Sephora, Samsung, eBay, Dyson, etc. “Achetez maintenant et payez au fil du temps dans vos magasins préférés”, lit-on sur le site Web de l’entreprise.

Les clients canadiens pourront acheter des iPhone, des Mac et des iPhone et payer leurs achats sur une période de 12 à 24 mois au lieu de payer d’avance. Le programme fonctionnera avec les échanges d’appareils pouvant servir d’acompte, et AppleCare peut être inclus dans le plan de versement. En prime de lancement, la nouvelle option de versement sera offerte sans intérêt pour une durée limitée.

Apple et PayBright lanceront le programme de paiement en ligne et dans les magasins de détail au Canada à partir du 11 août. Les employés de la vente au détail ont déjà été informés de l’initiative, selon une note envoyée au personnel qui a été vue par Bloomberg. Certains clients qui visitent Apple veulent acheter maintenant et payer plus tard. Maintenant, ils ont une nouvelle option qui leur permet de payer au fil du temps pour leurs produits Apple préférés », lit-on dans la lettre.

Apple propose déjà des plans de paiement échelonné pour les achats d’appareils effectués avec la carte Apple aux États-Unis, mais un programme similaire n’est pas disponible au Canada.

Le mois dernier, Bloomberg a annoncé qu’Apple travaillait sur une fonctionnalité “Apple Pay Later” qui permettra aux clients d’effectuer des achats Apple Pay avec des versements mensuels, un programme qui sera distinct de la nouvelle initiative acheter maintenant, payer plus tard lancée au Canada.

Apple s’associera à Goldman Sachs pour la fonctionnalité ‌Apple Pay‌ Later, et les options de paiement échelonné seront disponibles pour tous les achats ‌Apple Pay‌ et ne se limiteront pas aux produits Apple.