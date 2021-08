Apple lancera l’iPad 9 en septembre, compte tenu de la finition Titanium pour les nouveaux modèles

À l’approche de septembre, de nouvelles rumeurs sur les prochains gadgets d’Apple deviennent encore plus régulières. Maintenant, un rapport affirme qu’Apple lancera l’iPad 9 le mois prochain et cela contribuera à augmenter ses livraisons de tablettes jusqu’à 60 millions d’unités.

Une histoire de DigiTimes (via iMore), dit que le prochain iPad 9 n’aura pas de « changements de conception importants » mais aidera Apple à augmenter ses expéditions globales d’iPad :

« L’iPad bon marché de 9e génération d’Apple, dont le lancement est prévu pour septembre, n’apportera peut-être pas de changements de conception importants, mais devrait toujours porter les livraisons globales d’iPad d’Apple à 60 millions d’unités cette année, selon des sources du secteur… »

Dans notre histoire exclusive sur le nouvel iPad mini, Chance Miller de . a pu avoir un aperçu du prochain modèle de base d’iPad :

Apple prévoit également une nouvelle version de l’iPad d’entrée de gamme, nom de code J181, avec une puce A13 à l’intérieur. L’iPad d’entrée de gamme actuel de 10,2 pouces est alimenté par la puce A12 Bionic, ce qui représenterait donc un saut de performance notable pour la tablette la plus abordable d’Apple.

Mark Gurman de Bloomberg, dans sa newsletter Power On la semaine dernière, a également déclaré qu’Apple prévoyait un nouvel iPad de neuvième génération, destiné aux étudiants, avec un facteur de forme plus fin et un processeur plus rapide.

Le rapport de DigiTimes affirme également qu’Apple envisage d’utiliser un châssis en titane pour les futurs iPad, mais que la technologie n’est pas assez économique pour être utilisée actuellement.

« Le nouvel iPad sera également équipé d’un châssis en alliage d’aluminium qui sera traité par PVD. Les sources ont également révélé qu’Apple envisageait également d’équiper les iPad d’un châssis métallique à base de titane, mais les coûts élevés pour le faire pourraient ne pas être économiques pour le moment.

De plus, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que la société prévoyait d’autres changements dans ses gammes de tablettes. Apple veut apporter OLED à l’iPad Air et pour les prochaines années, la société prévoit d’ajouter des microLED à l’iPad Pro et à d’autres produits, car la technologie devient plus abordable.

Comme nous devons encore attendre qu’Apple annonce tous ses événements et produits, il y a beaucoup de choses à dévoiler : nouveaux iPhones, iPads, Macs et AirPods.

