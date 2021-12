Apple lancera l’iPad, l’iPad Air et l’iPad Pro mis à jour avec recharge sans fil en 2022 : rapport

L’iPad Air actuel date de l’année dernière et utilise le chipset A14.

Apple lancera un nouveau modèle d’iPad de base en 2022 avec des mises à niveau mineures, comme ses prédécesseurs, selon un nouveau rapport. Le géant de la technologie basé à Cupertino a sorti un iPad de base chaque année depuis la 5e génération en 2017, jusqu’à la 9e génération cette année.

Le modèle 2021 a été remplacé par un chipset Apple A13 Bionic de l’A12, mais reste quelques générations derrière la gamme actuelle d’iPhone. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’iPad de base est en ligne pour une autre bosse l’année prochaine. Cette année, la rumeur disait que l’iPad de base aurait un design semblable à celui de l’iPad Air, mais cela ne s’est pas produit.

Apple aurait également développé la prochaine version de l’iPad Air avec un écran OLED, mais l’a suspendu à mi-chemin. En conséquence, il est probable que le nouveau modèle s’en tiendra à l’écran LCD pour une autre génération.

L’iPad Air actuel date de l’année dernière et utilise le chipset A14. La nouvelle Mini a reçu l’A15, avec une caméra selfie ultra-large pour sa fonction Center Stage. Gurman s’attend à ce que le nouvel Air soit à égalité avec le Mini avec un chipset et une caméra améliorés.

Le chipset sera probablement l’Apple A15 ou A16, la série M étant réservée aux iPad Pro et Mac. Le choix entre l’A15 et l’A16 dépendra de la disponibilité – Apple a dû réduire la production d’iPad car le nouveau Mini était en concurrence pour les puces avec la gamme iPhone 13. S’il y a une pénurie d’approvisionnement pour la puce A16, il y a de fortes chances qu’Apple commercialise l’iPad Air avec la puce de cette année.

Les nouveaux Pros, cependant, sont susceptibles d’obtenir OLED – il y a déjà eu des rumeurs de panneaux à double empilement avec une luminosité extra-élevée pour les MacBook Pros et l’iPad. Bien que Gurman n’ait rien écrit dans sa chronique sur les OLED, il a mentionné qu’Apple explorait la prise en charge du chargement sans fil pour la prochaine génération d’iPad Pro, qui permettrait de charger l’appareil sur des supports et des stations d’accueil pour clavier.

