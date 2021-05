Apple, l’API de suivi des contacts de Google a sauvé des milliers de vies au Royaume-Uni

Une nouvelle étude suggère que Google et l’API de notification d’exposition d’Apple ont peut-être sauvé des milliers de vies et que 8000 personnes en Angleterre et au Pays de Galles ont peut-être évité l’infection grâce à l’API et à l’application NHS.

L’API de notification d’exposition de Google et Apple, ou GAEN, est désormais utilisée par un grand nombre d’applications de suivi Covid-19. L’API utilise Bluetooth pour contacter Trace et alerter les utilisateurs d’une éventuelle exposition aux virus, leur sauvant potentiellement la vie et celle des autres.

Les deux poids lourds de la technologie ont lancé l’API en juin 2020, mais son efficacité depuis le lancement est restée incertaine. Maintenant, une nouvelle étude publiée dans Nature (h / t: Benedict Evans) avec les contributions de 13 auteurs vise à explorer cela. La recherche se concentre sur l’Angleterre et le Pays de Galles et sur l’efficacité de l’application du NHS en particulier.

Les applications de recherche de contacts sauvent des vies

Bien qu’il y ait beaucoup à lire, il y a un élément clé à retenir. La recherche conclut que l’application NHS a peut-être sauvé la vie de 4 200 à 8 700 utilisateurs dans la région. À ce jour, le Royaume-Uni a enregistré plus de 128 000 décès au total.

En ce qui concerne les cas évités, l’étude suggère que chaque augmentation de point de pourcentage de l’utilisation des applications a entraîné une réduction de 0,79% du nombre de cas. «Notre analyse suggère qu’un grand nombre de cas de COVID-19 ont été évités grâce à la recherche des contacts via l’application NHS, allant d’environ 100 000 à 900 000 selon les détails méthodologiques», ajoute l’étude.

L’intégration de l’application NHS avec les tests a également été considérée comme une fonctionnalité clé, car «les tests commandés via l’application déclenchent automatiquement des actions, sans que l’utilisateur n’ait à entrer son résultat dans l’application». Cela accélère la recherche des contacts.

L’étude théorise également que ce n’est pas la seule fonctionnalité de l’application qui a contribué à son efficacité. Cela suggère que ceux qui installent l’application peuvent «maintenir une plus grande distance par rapport aux autres qu’ils ne l’auraient fait autrement, sachant que l’application surveille la distance et pourrait ultérieurement conseiller la mise en quarantaine».

Notamment, depuis septembre, Apple et Google ont également mis à disposition des notifications d’exposition Covid-19 sans application sur leurs appareils.

«L’utilisation des smartphones est déjà mondiale et, par conséquent, les applications de traçage des contacts préservant la confidentialité devraient être davantage intégrées dans la boîte à outils de santé publique», conclut l’étude.

L’application de suivi des contacts COVID-19 de votre région est-elle installée? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.