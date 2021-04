Apple: “ Le transfert d’iMessage vers Android nous fera du mal ”

Les utilisateurs d’Android souhaitent depuis longtemps qu’une application iMessage utilise le service de messagerie populaire sur les appareils non Apple. Le procès d’Epic contre Apple a maintenant révélé et confirmé que le verrouillage est la raison pour laquelle iMessage pour Android n’existe pas.

Tôt aujourd’hui, Epic et Apple ont déposé des documents avant leur prochain procès. Comme nos collègues de . l’ont noté ce matin, les avocats d’Epic ont interrogé les dirigeants d’Apple sur iMessage pour Android lors des dépositions.

Apple a annoncé iMessage en juin 2011 et l’a lancé en octobre avec iOS 5, alors qu’il est arrivé à Mac OS X moins d’un an plus tard. Selon une déposition avec le vice-président senior des logiciels et services Internet Eddy Cue, Apple a décidé de ne pas développer une version d’iMessage pour Android qui aurait permis une compatibilité croisée avec iOS «dès 2013».

Plusieurs dirigeants, dont le chef des logiciels Craig Federighi et le directeur du marketing Phil Schiller, se sont prononcés contre une telle application Android existante.

“IMessage sur Android servirait simplement à supprimer [an] obstacle pour les familles iPhone qui donnent à leurs enfants des téléphones Android “ Craig Federighi

En 2016, lorsqu’un ancien employé d’Apple a déclaré que «le n ° 1 le plus difficile [reason] quitter l’application de l’univers Apple est iMessage. . . iMessage équivaut à un verrouillage sérieux »de l’écosystème Apple, M. Schiller a déclaré que« le passage d’iMessage vers Android nous fera plus de mal que de nous aider, cet e-mail illustre pourquoi »

Il y a eu plusieurs tentatives de tiers au fil des ans pour amener iMessage sur Android, mais toutes n’ont pas été fiables et ont nécessité de nombreuses solutions de contournement. Pendant ce temps, la réponse de Google à iMessage est des services de communication riches. RCS propose des indicateurs de saisie, des confirmations de lecture, des photos et des vidéos haute résolution, des conversations de groupe plus importantes et des expériences interactives avec les entreprises, tandis que le cryptage de bout en bout est en cours de test.

Il est disponible dans l’application Google Messages avec une adoption croissante des OEM et des opérateurs Android. Comme RCS est destiné à remplacer les SMS / MMS, on ne sait pas si Apple prendra jamais en charge cette norme sur l’iPhone.

Le dossier complet d’Epic est disponible ici, tandis qu’Apple dans sa découverte a détaillé les motivations du créateur du jeu. Le développeur Fortnite a également intenté une action en justice antitrust contre Google.

