Apple lève des fonds pour Conservation International avec la promotion Apple Pay Earth Day

Apple a annoncé sa dernière promotion Apple Pay, cette fois pour célébrer le Jour de la Terre. Apple dit qu’à partir de maintenant jusqu’au Jour de la Terre, qui est le 22 avril, il versera 1 $ à Conservation International pour chaque transaction Apple Pay effectuée sur le site Web d’Apple, via l’application Apple Store ou dans les Apple Store.

Apple explique le travail de Conservation International:

Conservation International s’efforce de mettre en lumière et de garantir les avantages essentiels que la nature apporte à l’humanité. En combinant le travail de terrain avec des innovations dans les domaines de la science, de la politique et des finances, Conservation International a contribué à protéger plus de six millions de kilomètres carrés de terre et de mer dans plus de 70 pays.

Dans un e-mail adressé aujourd’hui aux clients Apple Pay, Apple a également fait la promotion d’une poignée d’entreprises durables avec lesquelles vous pouvez faire des achats en utilisant Apple Pay:

Allbirds – Chaussures et vêtements fabriqués avec des matériaux comme la laine mérinos et l’eucalyptus. Pela – Coques pour iPhone fabriquées à partir de ressources renouvelables comme les plantes et les micro-organismes. The North Face – Marque d’équipement de plein air qui s’efforce d’incorporer des matériaux recyclés dans ses produits. Lime – Scooters et vélos électriques alimentés par des sources d’énergie renouvelables comme le vent, le solaire et l’hydroélectricité.

Encore une fois, le don de 1 $ à Conservation International pour chaque transaction Apple Pay effectuée sur le site Web d’Apple, via l’application Apple Store ou dans les Apple Store est valable via Apple 22.

