Apple libère tout son potentiel avec les nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max

18/10/2021 à 19h40 CEST

Apple a officiellement présenté aujourd’hui la puce Apple Silicon La prochaine génération. Cette fois ils ne changent pas trop la nomenclature, mais ils s’appelleront M1 Pro et M1 Max, car oui, ce sont deux nouveaux processeurs. Apple a expliqué que ces puces ont été créées pour la prochaine génération de MacBook Pro élargissant l’architecture du M1 pour créer une « puce beaucoup plus puissante » et qu’elle ne trouve aucune limite dans le monde des ordinateurs portables.

Johnny Srouji, vice-président senior du matériel et de la technologie d’Apple, était le maître de cérémonie lors du dévoilement de cette nouvelle bête Apple.

Dans le Jeu de puces M1 Pro On retrouve les caractéristiques suivantes selon la société Cupertino.

Bande passante mémoire tampon 200 Go/s Jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée pour des performances supérieures ProRes 2 fois plus de transistors que M1, promettant des performances accrues et une consommation électrique possible inférieure. Cela fait 70% plus rapide que le processeur M1 de la génération précédente.CPU jusqu’à 10 cœurs GPU jusqu’à 16 cœurs Moteur neuronal, déjà intégré dans la version précédente mais amélioré.

Et pour lui M1 Max :

Bande passante mémoire 400 Go/s GPU 32 cœurs 57 milliards de transistors.Jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée.Jusqu’à 70 % de consommation d’énergie en moins.

Selon la société elle-même, les références qu’elle a établies par rapport à la concurrence parlent d’elles-mêmes, battant n’importe quel autre processeur d’ordinateur portable. Cependant, nous devrons attendre la repères de tiers pour voir les progrès qu’ils ont accomplis.