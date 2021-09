Apple licencie le directeur technique Ashley Gjøvik pour avoir prétendument enfreint les règles de l’entreprise

Apple a licencié jeudi son directeur principal du programme d’ingénierie, Ashley Gjøvik, pour avoir prétendument enfreint les politiques de l’entreprise sur la divulgation d’informations privées sur l’entreprise. Gjøvik a dit sur Twitter ce qu’elle pense de la façon dont Apple gère les situations de sexisme et de harcèlement parmi ses employés.

Le mois dernier, Gjøvik a expliqué dans une interview comment elle avait soulevé des inquiétudes concernant le sexisme chez Apple pendant des années alors que la société ne lui avait jamais proposé de solution idéale au problème. L’ingénieur a été mis en congé administratif à durée indéterminée, et elle n’est désormais officiellement plus une employée d’Apple.

Tel que rapporté par The Verge et également partagé par l’ingénieur sur Twitter, Apple a contacté Gjøvik plus tôt dans la journée au sujet d’une “question sensible de propriété intellectuelle”. L’entreprise l’a informée de l’urgence d’un appel et a également mentionné que sa “coopération et sa participation sont impératives”.

Gjøvik a répondu à l’e-mail d’Apple lui demandant de garder la discussion écrite car elle souhaitait transmettre la correspondance au Conseil national des relations de travail. Un représentant d’Apple a alors répondu que puisqu’elle avait choisi de ne pas participer à la discussion, ils suspendraient son accès aux systèmes d’Apple. Quelques heures plus tard, elle a été informée que son contrat avec Apple était résilié.

La représentante des relations sociales a répondu que parce qu’elle avait choisi de ne pas participer à la discussion, ils allaient de l’avant avec les informations dont ils disposaient et – « étant donné la gravité de ces allégations » – suspendraient son accès aux systèmes Apple. Quelques heures plus tard, Gjøvik a reçu un e-mail l’informant de la cessation de son emploi chez Apple, à compter de demain.

En plus des problèmes de harcèlement et de sexisme, l’ingénieur a également signalé à quel point elle se sentait mal à l’aise avec certaines des politiques de confidentialité d’Apple, qui permettent notamment à l’entreprise d’accéder aux informations personnelles des employés stockées sur leurs appareils et à leur identifiant Apple personnel.

Un porte-parole d’Apple a déclaré à The Verge que l’entreprise “s’est toujours profondément engagée à créer et à maintenir un lieu de travail positif et inclusif”, mais que “chaque fois qu’une préoccupation est soulevée et, par respect pour la vie privée des personnes impliquées, nous ne discuter de questions spécifiques concernant les employés.

Pendant ce temps, NLRB enquête sur Apple à la suite des plaintes d’Ashley et d’autres réclamations de Cher Scarlett, un autre ingénieur Apple qui a promu une enquête interne chez Apple sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

