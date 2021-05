Apple licencie un ancien employé de Facebook après avoir pris conscience des points de vue misogynes d’un livre à succès

Lundi, Apple a embauché Antonio Garcia Martinez, un ancien cadre de Facebook, pour rejoindre son équipe App Store et Apple News Advertising. Cependant, à la suite des rapports de commentaires misogynes de Garcia Martinez, la société vient de confirmer qu’il ne travaillera plus chez Apple.

Apple a confirmé dans une déclaration à . que Garcia Martinez quitte l’entreprise, tandis que la société affirme également qu’elle ne tolère aucune forme de discrimination parmi ses travailleurs.

Chez Apple, nous nous sommes toujours efforcés de créer un lieu de travail inclusif et accueillant où chacun est respecté et accepté. Un comportement qui rabaisse ou discrimine les gens pour ce qu’ils sont n’a pas sa place ici.

L’ancien cadre de Facebook a été embauché pour travailler dans l’App Store et l’équipe Apple News Advertising, car il dirigeait auparavant d’importants projets liés à la publicité sur Facebook. Cependant, les choses ont mal tourné lorsque plusieurs employés d’Apple ont déposé une pétition contre l’embauche de Garcia Martinez.

Tel que rapporté par . plus tôt dans la journée, Garcia Martinez est apparemment connue pour son comportement sexiste et misogyne. Dans son livre «Chaos Monkeys» dans lequel il raconte son expérience de travail dans la Silicon Valley, il y a plusieurs commentaires dans lesquels il diminue le travail des femmes dans les entreprises technologiques.

Dans l’un des chapitres du livre, l’exécutif dit que les femmes sont «douces et faibles», tandis que dans un autre, il dit que les femmes «ne peuvent pas établir de contact visuel avec un homme en descendant».

«La plupart des femmes de la région de la Baie sont douces et faibles, choyées et naïves malgré leurs affirmations de mondanité, et généralement pleines de merde. Ils ont leur féminisme de droit respectueux d’eux-mêmes et vantent sans cesse leur indépendance, mais la réalité est que, que ce soit la peste épidémique ou l’invasion étrangère, ils deviendraient précisément le genre de bagage inutile que vous échangeriez contre une boîte de cartouches de fusil de chasse ou un jerrycan de diesel.

Garcia Martinez a travaillé chez Facebook de 2011 à 2013, et depuis lors, il était considéré comme un entrepreneur pour avoir eu plusieurs projets à lui. Alors qu’il était déjà en cours d’intégration dans Apple, la société a choisi de suivre ses principes et de licencier l’exécutif. On ne sait cependant pas pourquoi Apple n’a pas enquêté sur sa conduite avant de l’engager.

