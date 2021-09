Apple licencie un dénonciateur – The Mac Observer

La volonté des employés d’Apple de s’exprimer en public sur les problèmes liés au lieu de travail vient de faire sa première victime. Apple vient de licencier Ashley Gjovik, un chef de projet d’ingénierie qui s’est prononcé contre les problèmes de sécurité au travail, à compter du 10 septembre.

Une histoire d’amour pour son travail

Gjovik travaille pour Apple depuis près de sept ans. Elle dit qu’elle a été angoissée par les lancements de produits, mettant son sang, sa sueur et ses larmes dans chaque projet qu’elle a mené. Les nuits blanches n’ont rien de nouveau, car elle aimait les produits sur lesquels elle travaillait.

Malheureusement, elle a connu un certain nombre de graves problèmes de sécurité au travail et de discrimination pendant son séjour chez Apple. Lorsqu’elle a découvert que son bureau se trouvait dans un bâtiment situé sur l’un des sites EPA Superfund de la région de la baie, elle s’inquiétait pour la sécurité des employés. Ce sont des endroits autrefois jugés trop contaminés pour une utilisation continue. La reconquête des terres a nécessité des efforts de nettoyage rigoureux, mais l’argent parle. Souvent, ces efforts de nettoyage n’ont pas été faits comme ils auraient dû l’être.

Gjovik avait déjà connu des problèmes de santé liés à un autre site Superfund. Elle a passé pas mal de temps dans un appartement qu’elle « croyait la tuer ».

Elle a découvert que les efforts de nettoyage n’enlevaient ou n’isolaient pas correctement les contaminants. Lorsque Gjovik a découvert que l’emplacement de son bureau Apple pourrait faire face à des problèmes similaires, elle a tenté de lever le drapeau rouge. Au lieu de prendre ses inquiétudes au sérieux, Cupertino a tenté de la forcer à enquêter sur le sexisme sur le lieu de travail.

La réponse d’Apple aux employés dénonciateurs est, apparemment, un licenciement

Gjovik a fait face à ce qu’elle a décrit comme de l’intimidation et des représailles en tant qu’employée dénonciatrice. Finalement, elle n’a pas eu d’autre choix que de déposer une plainte auprès du National Labor Relations Board. Quelques jours plus tard, elle a été informée qu’Apple enquêtait sur “une question de propriété intellectuelle sensible” dont il voulait parler avec elle. Gjovik a répondu qu’elle était heureuse d’aider, mais qu’elle voulait que tout reste sous forme écrite.

Pas même une heure plus tard, Gjovik a reçu un autre e-mail affirmant qu’elle avait divulgué de manière inappropriée certaines informations confidentielles d’Apple. L’e-mail indiquait que “puisque vous avez choisi de ne pas participer à la discussion, nous continuerons avec les informations dont nous disposons, et compte tenu de la gravité de ces allégations, nous suspendons votre accès aux systèmes Apple”.

Gjovik a répondu, réitérant qu’elle était plus qu’heureuse d’aider dans l’enquête, à condition que cela se produise par courrier électronique. Plusieurs heures plus tard, Apple a répondu par une lettre formellement et a finalement mis fin à son emploi.

En parcourant les volumes d’e-mails et d’autres documents, l’image que tout cela brosse n’est pas belle. Ce que nous avons ici, c’est le chômage qui a soulevé de sérieuses inquiétudes au sujet de la sécurité au travail. Lorsque son employeur a répondu par l’intimidation et les représailles, elle a rendu public et porté l’affaire devant le Conseil national des relations de travail.

C’est ce qui me fait croire que le mouvement #AppleToo, dont Gjovik n’est pas réellement le leader, est une bonne chose. Gjovik soutient pleinement ce mouvement, mais ses problèmes se concentrent davantage sur la sécurité au travail que sur la discrimination et le sexisme à l’intérieur de Cupertino que #AppleToo veut éradiquer. Pour Gjovik, c’est ce qui fait vraiment mal. “La partie la plus déprimante de cela”, a-t-elle déclaré, “c’est qu’ils me traiteraient comme ça pour soulever des problèmes de sécurité – le strict minimum de protections du travail.”