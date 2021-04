Apple M1 iPad Pro, iMac 24 pouces, AirTag et Apple TV 4K de deuxième génération lancés en Inde: voici tous les prix et quand vous pouvez les acheter

Vérifiez les prix et les détails de disponibilité de tout le nouveau matériel Apple annoncé à Spring Loaded.

Apple a lancé une multitude de nouveaux produits lors de son événement «Spring Loaded» mardi soir. La liste comprend les tout nouveaux iMac et iPad Pro avec le système Apple M1 sur puce, l’Apple TV 4K de deuxième génération avec une télécommande Siri redessinée et un accessoire de suivi des articles AirTag. De plus, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini sont désormais disponibles en violet.

Voici tous les prix et quand vous pouvez les acheter en Inde.

IMac Pro 24 pouces avec puce Apple M1:

Processeur 8 cœurs, configuration GPU 7 cœurs avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, deux ports Thunderbolt / USB 4, Magic Keyboard: Rs 1,19,900Processeur 8 cœurs, configuration GPU 8 cœurs avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, deux ports Thunderbolt / USB 4, deux ports USB 3, Gigabit Ethernet, Magic Keyboard avec Touch ID: Rs 1,39,900Processeur 8 cœurs, configuration GPU 8 cœurs avec 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, deux ports Thunderbolt / USB 4, deux ports USB 3, Gigabit Ethernet, Magic Keyboard avec Touch ID: Rs 1,59,900

Disponible pour commande à partir du 30 avril et expédition dans la seconde quinzaine de mai.

Apple M1 iPad Pro (11 et 12,9 pouces):

Wi-Fi / Wi-Fi plus cellulaire 11 pouces:

128 Go: Rs 71,900 / Rs 85,900256 Go: Rs 80,900512 Go: Rs 98,9001 To: Rs 1,34,9002 To: Rs 1,70,900

Wi-Fi / Wi-Fi plus cellulaire de 12,9 pouces:

128 Go: Rs 99,900 / Rs 1,13,900256 Go: Rs 1,08,900512 Go: Rs 1,26,9001 To: Rs 1,62,9002 To: Rs 1,98,900

Disponible pour commande à partir du 30 avril et expédition dans la seconde quinzaine de mai.

Apple TV 4K de deuxième génération:

32 Go: 18 900 Rs 64 Go: 20 900 Rs

Télécommande Siri repensée: également vendu séparément pour Rs 5,800

Disponible pour commande à partir du 30 avril et expédition dans la seconde quinzaine de mai.

Suivi des articles Apple AirTag:

Rs 3,190Pack de quatre: Rs 10,900

Disponible à partir du 30 avril.

iPhone 12 et iPhone 12 Mini violet

Le coloris violet iPhone 12 et iPhone 12 Mini coûte le même prix que les autres modèles, ce qui signifie un prix de départ de Rs 69 900 (64 Go) pour le mini et de Rs 79 900 (64 Go) pour l’iPhone 12 ordinaire. Disponible pour commande à partir du 23 avril et expédition à partir d’avril. 30.

