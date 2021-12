Apple Mac Mini a precio mínimo y con envío gratis antes de Navidad

Mientras que hace unos años las opciones a la hora de comprar un ordenador eran bastante escasas, lo cierto es que hoy en día el abanico es bastante amplio. Por un lado tenemos los ordenadores de sobremesa de toda la vida y los portátiles, pero también hay otras opciones que nos permiten ahorrar bastante espacio en nuestros escritorios, como los mini ordenadores o los famosos All in One. Si eres de los que está buscando un equipo que ocupe lo menos posible y que ofrezca una gran rendimiento, no hay ninguna duda que el Apple Mac Mini es una gran opción, más aún cuando lo podemos conseguir en oferta.

Oui que en estos momentsos podemos encontrar el equipo de Apple con un interesante descuento en Amazon y ofrece un plazo de entrega para antes de Navidad. De esta manera, si estabas pensando regalártelo para Papá Noel o los Reyes Magos, todavía estás a tiempo.

Máximo rendimiento en el menor espacio posible

El modelo que encontramos en oferta es el Mac Mini con processeur M1 de Apple, un chip diseñado por los de Cupertino y que es capaz de ofrecer un gran rendimiento en todo tipo de tareas. Un procesador que está acompañado de una GPU de ocho núcleos que ofrece una enorme velocidad de procesamiento de gráficos y de una memoria RAM de 8 Go para que todo vaya superfluido a la hora de trabajar en él. En el apartado de almacenamiento, cuenta con una unidad de estado sólido o disco SSD de 512 Go de capacité, espacio más que suficiente para no tener problemas de almacenamiento en mucho tiempo. Además, su alta velocidad en la lectura, escritura y transferencia de datos, hace que el equipo funcione de manera más rápida. Para evitar cualquier daño en el hardware debido a un sobrecalentamiento, este Apple Mac Mini está equipado de un système de réfrigération avancé que impide que esto ocurra y que garantiza el máximo rendimiento posible. Sus dimensions son de tan solo 19,7 centímetros de ancho, la misma distancia de largo (puesto que tiene forma cuadrada con esquinas redondeadas) et 3,6 cm de grosor. Su peso es de menos de 500 gramos, por lo que ocupa muy poco espacio y podemos moverlo o transportarlo fácilmente.

Ahorra diner dans le commerce de l’Apple Mac Mini

Este Mac Mini avec la configuration mencionada tiene un precio de venta recomendado en Amazon de 1031,94 euros, pero ahora es posible comprarlo con un 10% de descuento. Esto supone un ahorro de 105,84 euros en su compra y un precio final de 926,10 euros.

Tal y como indicábamos anteriormente, el plazo de entrega previsto es para antes de Navidad, concretamente entre cinco y ocho días. Por último, hay que decir que la oferta para el Apple Mac Mini nos permite recibir el ordenador en nuestra casa de forma totalmente gratuitement, por lo que no hay que añadir ningún coste adicional por los gastos de envío.