Apple MacBook Pro, mises à jour en direct de l’événement de lancement des Airpods 3, diffusion en direct de l’événement Apple d’octobre 2021 sur apple.com, YouTube et plus

Il s’agit du deuxième événement d’automne d’Apple en 2021.

Mises à jour en direct de l’événement d’octobre 2021 d’Apple Unleashed | Apple organise son deuxième événement d’automne de l’année, « Unleashed », plus tard ce soir à 22h30 IST (10h PDT). Buzz dit que nous verrons du nouveau matériel, y compris de tout nouveaux modèles de MacBook Pro et Mac Mini. L’événement virtuel sera diffusé depuis Apple Park pour que tous puissent en être témoins sur le site Web d’Apple, YouTube et plus encore. Financial Express Online vous donnera toutes les dernières mises à jour en temps réel via ce blog en direct.

Comme mentionné précédemment, il s’agit du deuxième événement d’automne d’Apple de 2021. Le dernier, qui a eu lieu en septembre, a vu Apple dévoiler les séries iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad Mini de sixième génération et iPad de neuvième génération. Plus tard ce soir, lors de son événement spécial Unleashed October, Apple devrait lancer de tout nouveaux modèles de MacBook Pro avec le système sur puce M1 de deuxième génération, ou M1X, comme cela est largement répandu. On pourrait aussi voir un Mac Mini encore plus puissant avec la même puce. Les rumeurs suggèrent que les AirPod de troisième génération pourraient également arriver.

Apple annoncera également probablement le calendrier de déploiement officiel de macOS Monterey lors de l’événement. Monterey est la prochaine génération de logiciels macOS. Nous pouvons nous attendre à ce que l’actualisation du MacBook Pro et du Mac Mini soit les premiers appareils Apple à exécuter macOS Monterey dès le départ.

Événement Apple d’octobre 2021 en direct : quand et où regarder la diffusion en direct

L’événement spécial Apple MacBook Pro et Mac Mini Unleashed aura lieu plus tard ce soir, le 18 octobre, à 10 h 00 HAP. En Inde, il débutera à 22h30. Il sera disponible sur le site Web d’Apple (apple.com), sur la chaîne YouTube et via l’application Apple TV.

Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Financial Express Online vous apporte chaque annonce Apple telle qu’elle se produit à partir de l’événement Unleashed October 2021 en direct. Restez à l’écoute de tout ce qui concerne Apple, y compris MacBook Pro, Mac Mini, AirPods 3 et plus encore.