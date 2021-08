Apple Magic Keyboard avec Touch ID n’est plus exclusif à l’iMac M1 : prix en Inde, principales fonctionnalités, autres détails

Le Magic Keyboard avec Touch ID est disponible pour Rs 14 500.

Accessoires Apple Magic : les tout nouveaux accessoires Magic du géant de la technologie Apple pour les appareils Mac ont été déployés en Inde. Ces accessoires incluent les claviers magiques, la souris magique et le trackpad magique. Les produits à vendre incluent les accessoires qui avaient été introduits lorsque Cupertino a lancé l’iMac alimenté par M1 en avril et qui lui avaient réservé certains accessoires, mais ils peuvent également être achetés en tant que produits autonomes.

Les claviers magiques en vente comprennent quatre variantes. Le premier d’entre eux est le Magic Keyboard standard qui n’a pas de Touch ID mais qui est sans fil et rechargeable. Apple vante que ce clavier a une longue durée de vie de la batterie avec la possibilité d’alimenter le clavier pendant environ un mois entre les charges. De plus, le clavier a également la possibilité de se coupler automatiquement avec un Mac, et il dispose également d’un câble USB Type-C vers Lightning qui peut être utilisé pour connecter le clavier à un Mac et le charger. Le clavier est également compatible avec certains modèles d’iPhone, iPad et iPod. Cependant, pour ceux qui se demandent, le clavier ne peut pas être associé à un appareil non Apple. Le Magic Keyboard standard a été vendu au prix de Rs 9 500 en Inde.

Un Magic Keyboard avec pavé numérique est également disponible et possède les mêmes caractéristiques qu’un Magic Keyboard ordinaire avec un pavé numérique supplémentaire, et il est compatible avec plusieurs modèles d’iPhone, iPad, iPod et Mac. Ce clavier est disponible à l’achat en Inde à Rs 12.500.

Pendant ce temps, le Magic Keyboard avec Touch ID a les mêmes spécifications que le Magic Keyboard standard avec un composant supplémentaire de Touch ID qui permet d’effectuer plus facilement et plus rapidement les authentifications pour les connexions et les achats. Cependant, ce clavier n’est compatible qu’avec les Mac dotés de silicium Apple – c’est-à-dire les Mac équipés de puces M1 – et fonctionnant sous macOS 11.4 ou version ultérieure. Il est disponible pour Rs 14 500.

Cependant, le plus gros pistolet de la gamme Magic Keyboard de Cupertino est le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique. Il permet aux utilisateurs d’authentifier en toute sécurité les connexions et les achats tout en fournissant un clavier numérique aux utilisateurs dont le travail les oblige à travailler fortement avec des chiffres. Cette variante, tout comme le Magic Keyboard avec Touch ID, n’est compatible qu’avec la poignée de Mac équipés du processeur interne M1 d’Apple et fonctionnant sous macOS 11.4 ou version ultérieure. Ce clavier a été vendu au prix de Rs 17 500.

Outre les claviers magiques, les utilisateurs peuvent également acheter la souris Magic Mouse, qui est sans fil et rechargeable, et qui dispose d’une surface multi-touch pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des tâches telles que glisser entre les pages Web avec des gestes simples. Il dispose également d’une batterie longue durée, similaire à celle du Magic Keyboard. Il est couplé automatiquement avec Mac et dispose également d’un câble USB Type-C vers Lightning. La Magic Mouse, disponible pour Rs 7 500, peut fonctionner avec les Mac compatibles Bluetooth dotés d’OS X 10.11 ou version ultérieure et les iPad fonctionnant sous iPadOS 13.4 ou version ultérieure.

Le dernier accessoire mis en vente est le Magic Trackpad. Il est sans fil et rechargeable et dispose d’une gamme complète de gestes multi-touch et de la technologie Force Touch. Les capteurs sous la surface du trackpad peuvent détecter la quantité de pression légèrement différente que les utilisateurs appliquent, a déclaré Cupertino. Le Magic Trackpad, au prix de Rs 12 500 en Inde, est compatible avec les mêmes appareils avec lesquels Magic Mouse peut fonctionner.

