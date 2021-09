Apple Magic Keyboard voit des remises rares à partir de 111 $

Nous l’avons fait au milieu de la semaine avec toutes les meilleures offres d’aujourd’hui emboîtant le pas. Tout d’abord, une remise rare a fait chuter les claviers magiques d’Apple à un niveau aussi bas que 111 $ aux côtés d’un plus bas historique sur la boucle en cuir AirTag à 29 $. C’est parallèlement à la dernière vente d’accessoires pour iPhone d’Anker de 13 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le Magic Keyboard d’Apple bénéficie d’une rare remise

Amazon propose désormais le clavier Apple Magic Keyboard avec pavé numérique pour 111 $ pour le style argent. Marquant la toute première remise notable cette année, l’offre d’aujourd’hui représente une économie de 18 $ par rapport à son prix habituel de 129 $ et est la meilleure que nous ayons vue depuis octobre de l’année dernière. Vous pouvez également marquer la version Space Grey pour 137 $ (maintenant abandonné), en baisse par rapport à 149 $ et marquant une remise tout aussi rare.

En dehors de la couleur, le clavier magique d’Apple rehausse votre poste de travail de bureau avec un pavé numérique intégré avec une construction en métal qui vient dans votre style préféré. Avec les derniers commutateurs à clé à ciseaux d’Apple, il s’agit d’une option aussi remarquable pour une utilisation avec un Mac que pour un iPad, et un port Lightning à l’avant pour compléter la batterie rechargeable complète l’ensemble.

Marquez un nouveau plus bas historique sur la boucle en cuir AirTag d’Apple

Amazon propose désormais la nouvelle boucle en cuir Apple AirTag dans plusieurs styles, à partir de 29 $. Marquant la toute première baisse de prix à ce jour depuis sa sortie plus tôt ce printemps, l’offre d’aujourd’hui est en baisse par rapport au prix habituel de 39 $ pour marquer un nouveau plus bas historique.

Offrant un moyen élégant d’apposer l’un des nouveaux outils de recherche d’articles d’Apple sur un sac à dos, des clés et plus encore, sa récente boucle en cuir AirTag fait partie des offres les plus premium de la marque. Composé de cuir européen spécialement tanné, l’étui maintient les AirTags en place avec un facteur de forme en boucle qui peut se clipser sur une variété d’accessoires. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

La dernière vente d’accessoires iPhone d’Anker est lancée

Suite à notre offre exclusive sur le nouveau chargeur PowerWave Go du début de la semaine, Anker est de retour aujourd’hui avec sa dernière vente. Via sa vitrine officielle Amazon, vous pouvez désormais économiser sur tout, des essentiels de l’iPhone aux offres de sécurité pour la maison intelligente, aux chargeurs solaires, etc. La vedette est son chargeur PowerWave Magnetic Pad Lite MagSafe à 14 $. En baisse de 20 $, vous obtenez 30 % d’économies et le deuxième meilleur prix à ce jour.

Avec de nouveaux iPhones au coin de la rue, c’est maintenant votre chance d’étendre les capacités de charge MagSafe de votre configuration pour moins que le modèle officiel d’Apple. Cette version légère d’Anker arrive avec un design parfaitement mince et une sortie de charge de 7,5 W. Il s’enclenchera à l’arrière de votre combiné à peu près de la même manière et s’associera à un cordon USB-C de 5 pieds pour compléter l’ensemble.

