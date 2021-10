Apple MagSafe Battery Pack tombe à 80 $ sur Amazon, plus – .

Nous sommes maintenant au milieu de la semaine, et toutes les meilleures offres sont mises en vedette par un nouveau Amazon bas sur le pack de batterie MagSafe d’Apple à 80 $. C’est parallèlement à une nouvelle vente d’accessoires Anker pour iPhone de 13 $ et une série de lampes Nanoleaf HomeKit à partir de 60 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le pack de batterie Apple MagSafe tombe à un niveau bas d’Amazon

Amazon propose désormais la batterie officielle Apple MagSafe pour 80 $. Alors que vous paieriez généralement le prix de détail de 99 $ chez tous les autres détaillants, l’offre d’aujourd’hui équivaut à un nouveau plus bas historique d’Amazon à 4 $ sous notre mention précédente.

Compagnon idéal de votre nouvel iPhone 13 ou de votre iPhone 12 existant, la batterie Apple MagSafe arrive pour fournir une puissance supplémentaire lors de vos déplacements. Il peut recharger votre combiné à des vitesses de 5 W à partir de la batterie interne, bien qu’il augmente pour offrir les vitesses de charge MagSafe complètes de 15 W lorsque vous branchez un câble USB-C. Il a une coque en plastique blanc lisse qui fonctionnera avec tout, des mini combinés d’Apple jusqu’à ses versions Pro Max. Plongez dans notre article sur les premières impressions pour un examen plus approfondi.

Anker lance une nouvelle vente d’accessoires pour iPhone à partir de 13 $

Aujourd’hui, Anker lance une nouvelle vente en milieu de semaine qui regorge de remises sur tout, des essentiels iPhone et Android aux équipements pour la maison intelligente, aux aspirateurs et bien plus encore. Notre premier choix est le chargeur Anker Mini USB-C Apple Watch pour 32 $. En baisse de 37 $, vous envisagez la première baisse de prix notable en plus de cinq mois et un match du plus bas historique.

Ce chargeur Apple Watch compact est un ajout indispensable à votre transport quotidien, que ce soit pour votre nouvelle série 7 ou un appareil portable existant. L’adaptateur se branche sur n’importe quel port USB-C pour offrir une expérience de charge simplifiée pour le portable. Il s’associera à des chargeurs muraux USB-C ainsi qu’à votre MacBook, iPad et plus encore pour faire le plein loin de chez vous.

Économisez sur les kits d’éclairage Nanoleaf HomeKit à partir de 60 $

La semaine dernière a vu les débuts des nouvelles lignes Nanoleaf, et maintenant une série de remises ont été déployées sur la gamme de kits d’éclairage Shapes HomeKit de la marque. Dans l’ensemble, il existe une série de plus bas historiques à associer aux deuxièmes meilleurs prix que nous ayons vus sur de nombreuses versions. Bien que vous trouviez divers facteurs de forme géométriques, conceptions et emballages dans le cadre de la vente, toutes les lampes Nanoleaf Shapes comportent des connecteurs modulaires pour créer une pièce unique d’art mural d’éclairage ambiant. L’un des points forts de la vente Nanoleaf d’aujourd’hui est le tout nouveau kit Elements Wood Look Smarter à 250 $. En baisse de 300 $, l’offre d’aujourd’hui ne représente que la deuxième remise notable depuis son lancement plus tôt cette année à 50 $ de réduction pour correspondre au plus bas historique.

Doté de toutes les mêmes capacités modulaires et multicolores pour lesquelles la marque est connue, Nanoleaf Elements offre un design en bois rafraîchi qui cherche à se fondre davantage dans votre décor. Les panneaux Hexagon peuvent être reconfigurés de différentes manières et offrent un contrôle HomeKit en plus du support Alexa et Assistant. Nanoleaf vient également de déployer la prise en charge du routeur Thread Border pour sa gamme Shapes, que vous pouvez découvrir ici, ainsi que dans notre couverture des annonces.

