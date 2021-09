Apple MagSafe Battery Pack tombe à un nouveau plus bas de 84 $, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont disponibles et mises en vedette par le pack batterie Apple MagSafe sur 84 $. C’est aux côtés jusqu’à 118 $ d’économies sur l’iMac M1 et le dernier jour pour profiter de notre remise exclusive Twelve South HoverBar Duo. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le pack batterie MagSafe d’Apple bénéficie d’une rare réduction

Après avoir vu une collection de coques officielles pour iPhone 13 en vente, AT&T est maintenant de retour pour offrir un nouveau plus bas historique sur la batterie Apple MagSafe. En vente pour la première fois seul, vous pouvez ramener à la maison le nouvel accessoire pour 84,15 $. C’est en baisse par rapport au prix habituel de 99 $ et représente 15 $ d’économies.

La nouvelle batterie MagSafe d’Apple arrive avec un design compact pour faire le plein de votre iPhone 12 ou nouvel iPhone 13 avec MagSafe. Bien qu’il ne puisse fournir que 5 W de puissance à partir de la batterie intégrée, le branchement via son port USB-C vous permet de profiter pleinement des vitesses de 15 W. Il a une coque en plastique blanc lisse qui fonctionnera avec tout, des mini combinés d’Apple jusqu’à ses versions Pro Max. Plongez dans notre article sur les premières impressions pour un examen plus approfondi.

Économisez jusqu’à 118 $ sur l’iMac M1 d’Apple

Amazon propose désormais le nouvel iMac M1 24 pouces d’Apple à partir de 1 250 $ en plusieurs couleurs. Normalement, vous paieriez 1 299 $ avec l’offre d’aujourd’hui correspondant au plus bas historique à 49 $ de réduction. Vous envisagez également les mêmes baisses de prix sur les modèles haut de gamme. Sans oublier, jusqu’à 118 $ d’économies en optant pour une version Open-Box Excellent chez Best Buy.

Offrant une série d’améliorations, la récente actualisation de l’iMac M1 ne concerne pas seulement Apple Silicon. Parallèlement à ces gains de performances, il existe également un tout nouveau facteur de forme ultra-mince qui fait basculer un écran 4K Retina avec True Tone, ainsi qu’une caméra FaceTime 1080p intégrée. Sans parler de six haut-parleurs pour fournir Spatial Audio et une paire de ports Thunderbolt. Vous envisagez également jusqu’à 512 Go de stockage, au moins 8 Go de RAM et l’option Ethernet dans la brique d’alimentation pour compléter sa prise en charge Wi-Fi 6 intégrée. Regardez de plus près dans notre couverture des premières impressions.

Obtenez une remise exclusive sur Twelve South HoverBar Duo

Twelve South s’associe à 9to5Toys pour offrir à nos lecteurs une remise exclusive sur l’un de ses accessoires indispensables pour le nouvel iPad mini. Aujourd’hui est le dernier jour pour baisser le prix du Twelve South HoverBar Duo à 70 $. Marquant l’une des toutes premières remises que nous ayons vues, vous pouvez désormais réduire le prix de 80 $ pour offrir un match du plus bas historique établi une fois auparavant.

Twelve South HoverBar Duo a été lancé plus tôt dans l’année pour offrir une expérience iPad améliorée. Arborant une construction en métal de qualité supérieure, le support est livré avec trois points d’articulation pour aider à ajuster l’angle de vision. Et fidèle à son nom, HoverBar Duo a également un design 2 en 1 qui soutient un iPad sur un bureau ou se fixe sous une armoire. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

