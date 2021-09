Apple MagSafe Duo tombe à un nouveau plus bas à 97 $, et plus

Les meilleures offres de mercredi sont maintenant disponibles, avec en tête d’affiche un nouveau plus bas historique sur le MagSafe Duo à 97 $. C’est aux côtés des claviers magiques blancs d’Apple pour les iPad Pros M1 de 257 $ et ces étuis Apple TV elago inspirés de Nintendo de 14 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Un nouveau plus bas historique arrive sur MagSafe Duo

Verizon Wireless propose désormais le chargeur Apple MagSafe Duo pour 97 $. Vous obtenez normalement 129 $, vous recherchez la meilleure remise que nous ayons suivie à ce jour à 25 % de réduction. Cela bat notre mention précédente de 13 $ et est de 3 $ en dessous du plus bas historique précédent.

Offrant une conception 2 en 1 pour charger votre iPhone 12 existant ou votre futur iPhone 13 à 15 W avec une rondelle Apple Watch intégrée, le MagSafe Duo d’Apple présente un facteur de forme pliable unique. Il peut s’étaler sur une table de chevet pour faire le plein d’équipement pendant la nuit, ainsi que se replier dans une offre plus portable. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les claviers magiques blancs d’Apple pour les iPad Pros M1 en vente à partir de 257 $

Amazon propose désormais certaines des toutes premières remises sur les nouveaux claviers White Magic d’Apple pour les derniers iPad Pros M1, avec en tête d’affiche le modèle 12,9 pouces à 330 $. En baisse de 349 $, vous regardez la première remise Amazon à ce jour à 19 $ et une chance rare d’économiser. Le modèle 11 pouces est également en vente à partir de 257 $.

Le clavier magique d’Apple vient d’être rafraîchi aux côtés des tout nouveaux iPad Pros M1 avec un design peaufiné pour s’adapter aux tablettes légèrement plus épaisses. Le changement le plus notable est que l’accessoire est désormais disponible en blanc, offrant une apparence élégante pour compléter votre tablette. Sinon, toute l’expérience est à peu près la même qu’avant. La conception unique de la charnière flottante s’associe à la prise en charge du connecteur intelligent et à un USB-C intégré pour faire le plein de votre appareil, ainsi qu’à un clavier rétro-éclairé et un trackpad intégré pour compléter l’ensemble de fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Apportez des styles SNES à votre Apple TV 4K

La vitrine officielle d’Elago sur Amazon propose désormais son étui T4 Retro Apple TV 4K à 21 $. Atteignant normalement 25 $, vous bénéficiez de l’une des premières remises notables depuis son lancement au début de l’année et d’un nouveau plus bas historique. Apportant un design rétro unique à votre Apple TV 4K, cette coque elago est conçue pour imprégner le lecteur multimédia en streaming d’une ambiance Super Nintendo. Fabriqué en silicone souple, il ne rayera pas non plus votre appareil et possède une ouverture à l’arrière pour brancher tous les câbles.

Économisez 40 $ sur le nouvel iPad mini 2021 d’Apple avec livraison le jour du lancement

Une fois que les retards d’expédition ont commencé à s’installer, vous pouvez toujours profiter du tout nouvel iPad mini 2021 d’Apple avec la livraison le jour du lancement en vente. Passer à 459 $ pour le modèle 64 Go dans les quatre couleurs, vous économisez 40 $ sur le tarif en vigueur sur Amazon tout en marquant la meilleure remise à ce jour.

La dernière itération de l’iPad mini arrive avec le même affichage bord à bord plein écran que nous attendons de tous les autres iPads récents, juste dans un boîtier encore plus compact. Son écran de 8,3 pouces intègre Touch ID dans le bouton d’alimentation et est désormais alimenté par la puce A15 Bionic. Outre jusqu’à 256 Go de stockage, il existe également l’avantage supplémentaire de la connectivité 5G sur certains modèles et la prise en charge d’Apple Pencil 2 pour compléter le package.

