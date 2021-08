Apple maintiendra le travail à distance jusqu’au début de 2022 alors que l’entreprise retarde à nouveau le retour de ses bureaux

En juillet, Apple avait décidé en interne de retourner au bureau en octobre de cette année, une décision qui faisait suite à une première demande d’employés de reprendre le travail en personne en septembre. Maintenant, la société retarde à nouveau ses plans de retour au bureau, et cette fois, Apple ne s’attend pas à reprendre ses activités régulières avant le début de 2022.

Un nouveau rapport de Bloomberg affirme que la société a envoyé jeudi une nouvelle note à ses employés confirmant que le retour au pouvoir a été repoussé à janvier 2022. La décision, comme prévu, est liée au nombre croissant de cas de COVID-19 dans le États-Unis et aussi dans d’autres pays.

