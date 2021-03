Apple Maps affiche maintenant les directives COVID-19 pour les aéroports mondiaux et les voyages

Apple Maps a été mis à jour pour afficher les conseils de voyage à l’aéroport COVID-19 en partenariat avec l’Airports Council International. La fonctionnalité est en cours de déploiement avec Apple Maps qui affiche un paragraphe de détails importants ainsi qu’un lien vers la page de guidage de voyage COVID d’un aéroport.

Il y a deux semaines, Apple Maps a ajouté des emplacements de vaccins COVID aux États-Unis et maintenant la plate-forme obtient des conseils utiles sur les voyages dans les aéroports mondiaux.

L’Airports Council International (ACI) a partagé la nouvelle dans un communiqué de presse aujourd’hui:

«La reprise du transport aérien dépendra de la confiance des passagers dans la concentration de l’industrie sur leur santé et leur bien-être», a déclaré Luis Felipe de Oliveira, directeur général de l’ACI World. «L’affichage de ces informations dans Apple Maps contribuera à rendre ces données cruciales beaucoup plus largement accessibles aux passagers. Cela aidera les passagers à planifier leurs voyages et à être rassurés sur le fait que leur santé et leur sécurité restent une priorité pour l’industrie alors que nous travaillons tous à un retour durable aux opérations et à la connectivité mondiale. La collaboration reste la clé d’une reprise coordonnée à l’échelle mondiale et nous sommes reconnaissants à nos membres pour le partenariat que nous avons forgé pour fournir cet outil important qui contribuera à rétablir la confiance des passagers dans le transport aérien.