Apple Maps étend sa couverture détaillée à l’Australie

Apple a annoncé jeudi une mise à jour majeure d’Apple Maps pour les utilisateurs en Australie. La société étend maintenant officiellement sa couverture détaillée avec une meilleure navigation, Look Around et d’autres fonctionnalités dans le pays.

Quelques utilisateurs ont déjà pu accéder aux mises à jour d’Apple Maps en Australie il y a quelques semaines, mais il semble qu’Apple ne faisait que tout tester avant la sortie officielle. Désormais, la mise à jour est disponible pour tous les utilisateurs disposant des dernières versions d’iOS, macOS et watchOS.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs australiens peuvent découvrir les nouvelles cartes Apple, avec une navigation plus rapide et plus précise, des vues complètes des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports et des centres commerciaux, et des repères tridimensionnels de lieux comme l’opéra de Sydney, ce qui en fait plus facile et plus agréable de planifier n’importe quel voyage.

Apple a lentement reconstruit ses cartes à travers le monde pour inclure plus de détails et des informations à jour sur la navigation et les points d’intérêt. Avec la mise à jour, il est désormais possible de partager l’ETA et même d’utiliser Look Around (qui est essentiellement la version Apple de Street View) en Australie.

Avec iOS 15, les utilisateurs australiens peuvent trouver plus facilement les itinéraires de transport en commun et les gares à proximité, et même recevoir des notifications lorsqu’il est temps de débarquer. Ceux situés à Sydney et Melbourne auront également une navigation étape par étape en réalité augmentée à l’aide de leurs iPhones.

Les autres fonctionnalités ajoutées à Apple Maps en Australie incluent des guides pour trouver des attractions populaires et d’autres lieux recommandés, un survol avec des bâtiments 3D, des cartes intérieures pour les aéroports et les centres commerciaux et l’état des vols. La mise à jour est maintenant déployée pour tous les utilisateurs.

