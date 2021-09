Apple Maps étendra la vue 3D à d’autres villes dans les mois à venir

Apple Maps augmentera le nombre de villes avec vue 3D dans les prochains mois. À partir de maintenant, les utilisateurs d’iOS 15 peuvent découvrir Londres, Los Angeles, New York et d’autres grandes villes d’une manière plus complète et plus riche.

Avec la sortie d’iOS 15, Apple Maps obtient sa plus grande mise à jour avec une expérience de la ville qui offre des détails riches, des itinéraires de conduite avec une meilleure navigation, des itinéraires de marche immersifs affichés en réalité augmentée, et bien plus encore. La mise à jour, qui s’étend sur la nouvelle carte qu’Apple a passé des années à construire à partir de zéro, est désormais disponible à Londres, Los Angeles, New York et la région de la baie de San Francisco, avec d’autres villes à venir.

Selon un article de blog, cette nouvelle expérience de carte de ville sera disponible “à Philadelphie, San Diego et Washington, DC. Le support pour d’autres villes, dont Montréal, Toronto et Vancouver, sera disponible l’année prochaine”.

« Nous sommes ravis d’offrir la nouvelle expérience Apple Maps. Maps est le meilleur moyen de naviguer dans le monde : il est facile à utiliser, magnifiquement conçu et construit avec la confidentialité en son cœur. Avec cette mise à jour, nous allons encore plus loin avec Maps, offrant aux utilisateurs davantage de moyens de découvrir la beauté naturelle du monde et d’explorer les villes grâce à une nouvelle vue 3D », a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple. « Notre objectif a toujours été de créer la carte la meilleure et la plus précise au monde. Les mises à niveau d’Apple Maps s’inscrivent dans la continuité de cet effort, avec des fonctionnalités et une attention aux détails que seul Apple peut offrir.

Avec iOS 15, Apple Maps propose également plus de détails sur la route pour aider les conducteurs à naviguer dans les villes plus facilement et en toute sécurité.

Les voies de virage, les médianes, les voies de bus et de taxi et les passages pour piétons sont clairement affichés pour naviguer aux intersections très fréquentées, et les autoroutes avec des échangeurs complexes qui se chevauchent sont rendues dans une vue 3D au niveau de la route, ce qui permet de voir plus facilement les conditions de circulation à venir ou la meilleure voie pour un approche de la sortie. La planification de l’itinéraire fournit l’heure d’arrivée estimée pour les futurs départs en fonction du trafic prévu. La nouvelle navigation sera disponible via CarPlay plus tard cette année.

Le nouveau système d’exploitation introduit également un guidage de marche étape par étape en réalité augmentée. Les utilisateurs peuvent simplement lever leur iPhone pour scanner les bâtiments de la région, et Maps génère une position très précise pour fournir des instructions détaillées qui peuvent être visualisées dans le contexte du monde réel.

Regardez autour de vous offre aux utilisateurs un moyen d’explorer des parties du monde grâce à une expérience 3D interactive au niveau de la rue et une vue à 360 degrés fluide et transparente. Les clients du monde entier peuvent explorer des endroits comme Dublin, Édimbourg, Londres, Los Angeles, New York, Tokyo, Toronto et la campagne italienne.

Itinéraires à vélo montrer l’altitude d’un trajet, le niveau de fréquentation d’une rue et s’il y a des escaliers le long d’un itinéraire. Avec le guidage vocal et Haptic Touch sur Apple Watch, les utilisateurs peuvent rester encore plus concentrés sur le chemin à parcourir tout en profitant de leur trajet.

Radars informez les utilisateurs lorsqu’ils approchent des radars et des radars aux feux rouges le long d’un itinéraire, avec la possibilité supplémentaire de voir où se trouvent les radars sur la carte.

Partager l’ETA permet aux utilisateurs de partager une heure d’arrivée estimée avec leur famille, leurs amis et leurs collègues d’un simple toucher ou en demandant à Siri.

Rapports d’incidents permettent de signaler facilement et en toute sécurité un accident, un danger ou un contrôle de vitesse le long d’un itinéraire en informant simplement Siri « Il y a un accident devant nous » ou « Il y a quelque chose sur la route ». Les utilisateurs peuvent même signaler lorsque les incidents affichés sur la carte ont été résolus, tout en gardant leur concentration sur la route.

Survol offre un moyen de voir certaines zones métropolitaines majeures avec des vues 3D immersives et photo-réalistes. Les utilisateurs peuvent déplacer leur appareil dans l’espace pour voir une ville d’en haut, ou explorer en haute résolution en zoomant, en panoramique, en inclinant et en faisant pivoter la ville et ses points de repère.

Favoris fournit une navigation en un seul clic vers les lieux fréquemment visités. Qu’ils se rendent à la maison, au travail, au gymnase ou à l’école, les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur et aller une fois qu’un emplacement est ajouté aux favoris sur l’écran de lancement.

Cartes d’intérieur pour les aéroports et les centres commerciaux permettent aux utilisateurs d’ouvrir simplement l’application Maps et de voir à quel niveau ils se trouvent, de rechercher des toilettes et même de découvrir quels magasins et restaurants sont ouverts.

