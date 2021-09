Apple étend aujourd’hui son expérience Maps améliorée à travers l’Italie après quelques tests avec des régions spécifiques de la péninsule italienne plus tôt cette année. Outre des données améliorées, Apple Maps en Italie bénéficie également de bâtiments 3D, d’une meilleure navigation et même de Look Around, la version Apple de Street View construite avec des images 3D.

Tel que rapporté par MacStories, l’extension de la version améliorée d’Apple Maps est désormais disponible en Italie, à Saint-Marin, au Vatican et en Andorre. Le vice-président senior des services d’Apple, Eddy Cue, a expliqué comment la société s’est engagée à créer ses cartes à partir de zéro avec des informations plus précises.

Apple Maps est le meilleur moyen d’explorer et de naviguer dans le monde, tout en protégeant votre vie privée, et nous sommes ravis d’offrir cette expérience à encore plus d’utilisateurs avec le déploiement d’aujourd’hui. Nous avons entièrement reconstruit la carte, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités remarquables que seul Apple peut offrir, notamment Look Around, Siri Natural Language Guidance, etc. Désormais, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs en Italie de trouver les endroits qu’ils aiment et de se rendre là où ils vont encore plus rapidement et plus facilement.

Voici les nouvelles fonctionnalités désormais disponibles dans Apple Maps pour l’Italie :

Look Around Couverture routière, données piétonnes et couverture terrestre plus détaillées Navigation améliorée Bâtiments 3D Guidage en langage naturel Siri Données de radars Guidage de voie

Outre l’Italie, Apple a également testé ses cartes améliorées dans d’autres pays européens, notamment le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne et le Portugal.

