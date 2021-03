Apple Maps pourrait bientôt être en mesure de vous dire à quel point une entreprise est occupée grâce à des données de localisation anonymes

Nous avons déjà détaillé une poignée de nouvelles fonctionnalités à venir dans Apple Maps dans iOS 14.5, y compris les fonctionnalités de rapport et de danger de style Waze. Maintenant, il semble également qu’Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour montrer aux utilisateurs à quel point un point d’intérêt particulier est occupé avant leur visite.

Comme repéré pour la première fois par un utilisateur sur Reddit, Apple a mis à jour son menu Confidentialité dans la partie Services de localisation de l’application Paramètres pour décrire une nouvelle fonctionnalité qui utiliserait les données de localisation pour agréger les détails sur l’occupation d’un point d’intérêt.

Apple explique que cette fonctionnalité de préservation de la vie privée utiliserait des données de localisation anonymes pour «faire savoir aux utilisateurs» si un point d’intérêt est ouvert et occupé. Les données sont collectées lorsque vous «ouvrez une application à proximité d’un point d’intérêt». Cela rend quelque peu difficile de savoir si la fonctionnalité serait basée sur des données Apple Maps ou des applications tierces.

L’explication complète d’Apple est la suivante:

Routage et trafic: pendant que vous êtes en transit (par exemple, en marchant ou en conduisant), votre iPhone enverra périodiquement des données GPS, des informations sur la vitesse de déplacement et la pression barométrique sous une forme anonyme et cryptée à Apple, à utiliser pour augmenter les informations provenant de la foule. bases de données de trafic routier et de correction atmosphérique. De plus, lorsque vous ouvrez une application à proximité d’un point d’intérêt (par exemple, une entreprise ou un parc), votre iPhone enverra des données de localisation sous une forme anonyme et cryptée à Apple, qu’Apple pourra regrouper et informer les utilisateurs si ce point d’intérêt est ouvert. et combien il est occupé.