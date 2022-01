Apple marque de nouveaux jalons en matière de services en 2021, notamment des performances record de l’App Store

Pour Apple, les revenus des services comme l’App Store et iCloud sont aussi importants pour l’entreprise que la vente d’iPhone et de Mac. Aujourd’hui, Apple fournit une mise à jour sur les étapes des services pour Apple Pay, TV+, Fitness+, et plus encore.

Le gourou des services d’Apple, Eddy Cue, a fourni ce commentaire dans le cadre du rapport :

Le portefeuille de services de classe mondiale d’Apple s’est avéré essentiel en 2021, alors que les gens du monde entier cherchaient de nouvelles façons de se divertir, d’être informés, connectés et inspirés. Avec plus de 745 millions d’abonnements payants, Apple continue de connecter les développeurs, artistes et conteurs du monde entier avec les utilisateurs sur plus d’un milliard d’appareils, offrant des outils, du contenu et des expériences puissants qui enrichissent leur vie de manière profonde chaque jour. Eddy Cue, vice-président senior des services

Magasin d’applications

Le rapport comprend ces chiffres pour l’App Store :

600 millions de personnes dans 175 pays visitent l’App Store chaque semaine Les développeurs ont vendu plus de 260 milliards de dollars de biens et services numériques depuis 2008 Les biens et services numériques de l’App Store ont établi un nouveau record en 2021 Apple a enregistré une croissance à deux chiffres des revenus de l’App Store entre le réveillon de Noël et le Nouveau Réveillon en 2021

Apple met également en avant plus de 200 jeux sans publicité et sans achats intégrés dans son catalogue Arcade+.

Apple Pay & Wallet

Nous recevons également un rapport d’avancement pour Apple Pay, le service de paiement sans contact sur iPhone et Apple Watch.

Apple Pay compte près de 9 000 partenaires bancaires Des personnes dans près de 60 pays et régions et peuvent configurer Apple Pay La Colombie, Israël et le Mexique font partie des neuf nouveaux marchés qui ont été pris en charge en 2021 30 millions de billets NFC ont été utilisés dans l’application Wallet l’année dernière Cartes de transit travailler dans plus de 200 villes

Apple TV+

Bien que la société ne fournisse pas d’informations sur le nombre d’abonnés ou les heures de visionnage, Apple souligne à quel point TV + fonctionne de manière critique. Au cours de ses deux premières années, Apple TV+ a accumulé un nombre étonnamment élevé de nominations aux prix, 736 à ce jour. Les nominations aux prix sont un honneur en soi, et les films et émissions de télévision sur le service de streaming ont remporté 190 victoires, dont des Emmy Awards, des Critics Choice Awards, etc. Apple confirme également que la troisième saison de « The Morning Show » fera ses débuts en 2022.

Apple Fitness+

En plus de lancer les entraînements Time to Run sur l’Apple Watch aujourd’hui, Apple Fitness+ approche les 2 000 vidéos de séances d’entraînement à la demande avec des sorties hebdomadaires. À ce jour, Fitness+ fonctionne avec 11 types d’entraînement via Apple Watch.

Livres Apple

L’entreprise partage ces chiffres pour sa librairie numérique :

Apple Books comprend plus de 8 millions de livres et de livres audio Plus de 100 millions de personnes par mois utilisent la librairie numérique

Et alors qu’il y avait cette rumeur la semaine dernière selon laquelle Apple envisage un service d’abonnement à des livres audio numériques, le rapport sur les services d’aujourd’hui comprend un langage intéressant sur ce sujet (c’est moi qui souligne) :

Désormais, avec la toute nouvelle boutique de livres audio et la collection de livres audio à 9,99 $, les auditeurs peuvent profiter des livres audio les plus populaires et les plus captivants au monde. sans abonnement sur tous leurs appareils Apple.

Fais-en ce que tu veux. Retrouvez le rapport complet des services ici.

