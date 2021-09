Apple mélange les fournisseurs pour le téléobjectif Periscope dans les iPhones 2023

in

Apple espère contourner Samsung dans la fourniture de composants pour un téléobjectif “plié” pour les iPhones 2023, selon des sources anonymes citées par le site coréen The Elec.



Le rapport affirme qu’Apple a approché Jahwa Electronics, qui fait partie de la chaîne d’approvisionnement de Samsung, pour fournir un module de stabilisation d’image optique pour l’appareil photo. Jahwa a co-développé la technologie avec Samsung, ce qui pourrait causer des problèmes de brevets Apple sur toute la ligne. Cependant, Apple a probablement sa propre solution de contournement pour les brevets ou finira par payer des frais de licence à Samsung, selon le rapport.

L’Elec associe ces derniers développements aux modèles d’iPhone pour une sortie en 2023, mais le point de vente a précédemment affirmé qu’Apple pourrait utiliser des composants fabriqués par Samsung pour un téléobjectif “plié” sur au moins certains modèles ‌iPhone‌ en 2022.

La filiale Electro-Mechanics de Samsung fournirait des composants tels que des actionneurs et des objectifs à LG, qui à son tour utilisera les composants pour fabriquer le module de caméra plié à fournir à Apple. Cette décision empêcherait Apple de nuire à sa relation avec LG et résoudrait les problèmes liés aux brevets.

La possibilité d’un objectif plié ou “périscope” sur les iPhones 2022 a été évoquée pour la première fois par l’analyste Ming-Chi Kuo en mars de l’année dernière, et il y a eu plusieurs rumeurs depuis. La technologie permettrait d’augmenter considérablement le zoom optique sur les iPhones, bien au-delà des limites actuelles de 2x et 2,5x sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, respectivement. Le smartphone P40 Pro+ de Huawei, par exemple, est doté d’un objectif périscope avec un zoom optique jusqu’à 10x.

Avec l’optique de la caméra pliée, la lumière absorbée par le capteur d’image est pliée ou “pliée”, permettant un zoom optique accru et une qualité d’image améliorée tout en conservant un design d’objectif compact adapté aux smartphones. Pour une explication plus détaillée de ce qu’est un objectif périscope et quand Apple en adoptera un dans ses iPhones, consultez notre guide dédié.