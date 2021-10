Apple met à jour Final Cut Pro et Logic Pro avec des avancées dans la vidéo 8K, le suivi des graphiques animés et l’ensemble d’outils audio spatial

Apple vient de publier de nouvelles mises à jour étonnantes pour le MacBook Pro, et sans surprise, l’équipe des applications professionnelles de la société a des mises à jour correspondantes pour Final Cut Pro et Logic Pro prêtes à l’emploi. Les nouvelles mises à jour de Final Cut Pro sont particulièrement intéressantes, qui se concentrent fortement sur les flux de travail vidéo 8K et apportent une nouvelle prise en charge native des graphiques animés suivis, ainsi qu’une compatibilité avec les vidéos en mode cinématique tournées sur l’iPhone 13.

Final Cut Pro 10.6

La dernière mise à jour de Final Cut Pro, la version 10.6, offre la possibilité de lire sept flux de 8K ProRes en pleine résolution, ainsi que d’exporter des vidéos ProRes plus de 5 fois plus rapidement qu’auparavant. Ces gains de performances sont rendus possibles par les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max des modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces qui viennent d’être annoncés.

Pour quelqu’un comme moi, qui travaille davantage avec la vidéo 8K ces derniers temps, cette mise à jour est une musique à mes oreilles. La nouvelle fonctionnalité de suivi des animations graphiques, qui fait désormais partie intégrante de l’expérience Final Cut Pro, est peut-être plus impressionnante.

Object Tracker est un outil qui permet aux utilisateurs de créer des graphiques animés qui suivent le mouvement des visages et d’autres objets dans le cadre. L’analyse du suivi des objets est jusqu’à 5 fois plus rapide sur le MacBook Pro 16 pouces mis à jour et tire pleinement parti des capacités d’apprentissage automatique du moteur neuronal à 16 cœurs M1 Pro et M1 Max.

En plus de la nouvelle mise à jour passionnante d’Object Tracker, une prise en charge complète de l’édition de vidéos en mode cinématique tournées sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro est désormais disponible. La mise à jour de Final Cut Pro 10.6 permet aux utilisateurs de régler la profondeur de champ du mode Cinématique et de modifier directement les images clés.

Comme prévu, Compressor et Motion, deux applications compagnons de Final Cut Pro très importantes, ont reçu les mises à jour correspondantes pour prendre en charge les nouvelles modifications. Plus particulièrement, Compressor peut transcoder la vidéo HEVC jusqu’à deux fois plus rapidement et la vidéo ProRes jusqu’à 10 fois plus rapidement.

Logique Pro 10.7

Apple a mis à jour la nouvelle version de Logic Pro avec un ensemble complet d’outils de rendu et de mixage pour prendre en charge l’audio spatial. Les utilisateurs de Logic Pro peuvent créer des chansons sous forme de mixages Dolby Atmos compatibles Apple Music. De nouvelles commandes de mixage et de panoramique permettent aux ingénieurs du son et aux mixeurs d’étendre les projets stéréo en canaux surround compatibles Dolby Atmos. De plus, des plugins essentiels tels que Limiter, Loudness Meter, Space Designer, etc. ont été mis à jour avec la prise en charge de l’audio spatial.

La nouvelle mise à jour Logic Pro est également livrée avec les packs de producteurs qu’Apple a introduits dans GarageBand plus tôt cette année. Ces packs contiennent des rythmes, des échantillons et des boucles de certains des meilleurs musiciens de l’industrie musicale, dont Mark Ronson, TRAKGIRL et d’autres. Les mises à jour donnent aux utilisateurs de Logic accès à plus de 2 800 nouvelles boucles libres de droits, 50 nouveaux kits et plus de 100 nouveaux correctifs à partir desquels créer leur musique.

Disponible aujourd’hui

Final Cut Pro 10.6 – ainsi que ses applications compagnons Compressor et Motion – et Logic Pro 10.7 seront disponibles sur l’App Store dès aujourd’hui. Les mises à jour sont gratuites pour ceux qui possèdent déjà les applications, tandis que les nouveaux clients peuvent acheter Final Cut Pro pour 299,99 $, Compressor and Motion pour 49,99 $ et Logic Pro pour 199,99 $.

En tant que personne qui possède ces quatre applications depuis des années, c’est un peu ridicule que je n’aie jamais eu à payer un dollar de plus, mais elles continuent de recevoir de nouvelles mises à jour importantes année après année. Quel contraste avec le modèle commercial d’Adobe consistant à facturer un abonnement continu pour l’accès. Ces applications Pro sont parmi les meilleures sur le marché, haut la main.

Que pensez-vous des mises à jour de Final Cut Pro et Logic Pro ? Sonnez ci-dessous dans les commentaires.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :