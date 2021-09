Apple met à jour iMovie et Clips avec la prise en charge de la vidéo ProRes et du mode cinématique

Suite à la sortie officielle d’iOS 15 lundi, Apple a mis à jour certaines de ses applications disponibles sur l’App Store pour iPhone et iPad. Cette fois, iMovie et Clips ont été mis à jour avec la prise en charge des vidéos ProRes, des images ProRAW, du mode cinématique, etc.

iMovie

L’une des nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max est la prise en charge du codec vidéo ProRes, largement utilisé par les professionnels de l’industrie cinématographique. Semblable à ce que ProRAW fait pour les photos, ProRes permet aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos avec une compression minimale, ce qui se traduit par des séquences de très haute qualité.

Désormais, les utilisateurs peuvent importer et éditer des vidéos ProRes avec la dernière version d’iMovie, mais ce n’est pas tout. Apple a également ajouté la prise en charge des images ProRAW et du mode cinématique, une nouvelle fonctionnalité disponible sur tous les modèles d’iPhone 13 qui enregistre des vidéos avec un effet similaire au mode portrait.

Vous pouvez découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour iMovie ci-dessous :

Importez et modifiez une vidéo capturée en mode cinématique sur iPhone 13 Ajoutez, ajustez et supprimez des points AF et modifiez l’effet de profondeur de champ dans une vidéo enregistrée en mode cinématique Importez et modifiez une vidéo ProRes Ajoutez des images ProRAW à vos films et bandes-annonces Mises à jour et améliorations de la stabilité

Clips

Clips est une autre application Apple utilisée pour le montage vidéo, mais celle-ci est davantage axée sur de courts clips à partager sur les réseaux sociaux. La mise à jour apporte les mêmes nouvelles fonctionnalités ajoutées à iMovie, qui incluent la prise en charge des vidéos ProRes, des images ProRAW et du mode cinématique.

Découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Clips ci-dessous :

Importez et modifiez une vidéo capturée en mode cinématique sur iPhone 13 Appliquez des effets tels que des filtres, des autocollants et des emoji à une vidéo enregistrée en mode cinématique Ajoutez des vidéos ou des photos de votre bibliothèque de photos en un seul clic, sans avoir à les enregistrer dans votre projet Importez et éditer une vidéo ProRes Ajouter des images ProRAW à vos vidéos Mises à jour et améliorations de la stabilité

Il convient de noter que, selon Apple, l’édition de vidéos en mode cinématique nécessite un appareil avec la puce A12 Bionic ou une version ultérieure (en d’autres termes, iPhone XS, iPad mini 5, iPad Air 3 et iPad Pro 2018). Quant à la prise en charge de la vidéo ProRes, elle nécessite un iPhone 13, un iPad mini 6 ou un iPad Pro 2018 ou ultérieur.

iMovie et Clips sont disponibles gratuitement sur l’App Store.

