Apple met à jour iMovie pour ajuster la mise au point dans les séquences en mode cinéma de l’iPhone

Apple a mis à jour l’application iMovie pour Mac afin de permettre aux utilisateurs d’éditer et d’ajuster la mise au point dans les vidéos enregistrées à l’aide du nouveau « mode cinématique » de l’iPhone 13 – bien que vous deviez attendre de pouvoir mettre à jour le dernier macOS Monterey le 25 octobre pour prendre avantage.

Introduit en septembre avec le dernier embrayage d’iPhone, le mode cinématique utilise l’apprentissage automatique pour attirer automatiquement la mise au point sur la partie clé d’un cadre (généralement le visage le plus grand et tourné vers la caméra). Il permet également aux utilisateurs d’appuyer sur l’écran de leur téléphone pour régler le point focal pendant l’enregistrement et pendant la lecture une fois la vidéo tournée. Désormais, les utilisateurs d’iMovie disposant du dernier macOS Monterey pourront effectuer ces mêmes réglages sur leur ordinateur.

Voici les notes de version d’iMovie 10.3 :

Mode cinématique

• Modifier des vidéos enregistrées sur iPhone 13 en mode cinématique (nécessite macOS Monterey)

• Utilisez la commande Cinématique dans l’inspecteur pour modifier l’intensité de l’effet de profondeur

• Choisissez de vous concentrer sur les visages ou d’autres objets en les sélectionnant dans la visionneuse

• Afficher et supprimer les points de focalisation dans la chronologie de la vidéo Optimisé pour le silicium Apple

• Performances et efficacité améliorées avec des optimisations pour M1 Pro et M1 Max sur le nouveau MacBook Pro

A noter également : iMovie a été optimisé pour les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, tout comme Final Cut Pro et Logic Pro. Les nouvelles puces sont les plus puissantes d’Apple à ce jour (comme chaque année), le M1 Pro offrant des performances CPU supérieures de 70 % et des performances graphiques deux fois supérieures à celles du M1 d’origine. Découvrez tous les détails sur les nouvelles puces ici.