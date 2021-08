Apple met à jour Intel Mac Pro avec trois nouveaux modules de carte graphique

in

Apple a déployé aujourd’hui trois nouveaux modules de carte graphique pour le Mac Pro à processeur Intel. Les nouveaux modules de carte graphique incluent le module MPX Radeon Pro W6800X, le module MPX Radeon Pro W6800X Duo et le module MPX Radeon Pro W6900X.

Comme indiqué pour la première fois par Jake Krol de CNN sur Twitter, Apple affirme que ces nouveaux modules graphiques peuvent offrir des performances jusqu’à 23 % plus rapides dans DaVinci Resolve et 84 % plus rapides dans Octane X.

Informations sur les prix des nouveaux modules dans les configurations Mac Pro sur mesure :

Module MPX Radeon Pro W6800X avec 32 Go de mémoire GDDR6 : 2 400 $ Module MPX Radeon Pro W6800X Duo avec 64 Go de mémoire GDDR6 : 4 600 $ Module MPX Radeon Pro W6900X avec 32 Go de mémoire GDDR6 : 5 600 $

Les modules seront disponibles à l’achat individuel via la boutique en ligne d’Apple (prix à déterminer), afin que les utilisateurs existants de Mac Pro puissent également mettre à niveau leurs machines.

Vous pouvez créer votre nouveau Mac Pro sur l’Apple Store en ligne.

AMD Radeon Pro W6800X

Pour les graphiques de classe station de travail et les applications professionnelles exigeantes, choisissez l’AMD Radeon Pro W6800X avec 32 Go de mémoire GDDR6 offrant jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire. Cette option graphique est dotée de l’architecture RDNA2 d’AMD, offrant jusqu’à 16,0 téraflops en simple précision ou 32,0 téraflops en demi-précision. Il prend en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois Pro Display XDR.

Module AMD Radeon Pro W6800X Duo MPX

Pour pousser encore plus loin vos performances graphiques, choisissez le module MPX Radeon Pro W6800X Duo, qui est idéal même pour les applications pro multi-GPU les plus exigeantes. Le module dispose de deux GPU W6800X, chacun avec 32 Go de mémoire GDDR6 offrant jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire. Les deux GPU sont connectés à bord avec Infinity Fabric Link, et deux modules W6800X Duo peuvent être pontés pour permettre à quatre GPU W6800X de communiquer.

AMD Radeon Pro W6900X

Pour des graphismes de classe station de travail et des applications professionnelles exigeantes, choisissez l’AMD Radeon Pro W6900X avec 32 Go de mémoire GDDR6 offrant jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire. Cette option graphique est dotée de l’architecture RDNA2 d’AMD, offrant jusqu’à 22,2 téraflops en simple précision ou 44,4 téraflops en demi-précision. Il prend en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois Pro Display XDR.

