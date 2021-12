Apple met à jour iOS 15.2 RC et macOS 12.1 RC aux développeurs

Trois jours seulement après la sortie des versions RC d’iOS 15.2 et de macOS Monterey 12.1, Apple a publié vendredi de nouvelles mises à jour pour les développeurs. iOS 15.2 RC 2 et macOS 12.1 RC 2 peuvent désormais être téléchargés sur le site Web des développeurs Apple ou en tant que mise à jour OTA.

iOS 15.2 apporte quelques changements notables pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Plus particulièrement, il ajoute la fonctionnalité complète « Rapport de confidentialité de l’application » à l’application Paramètres. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent désormais voir les données auxquelles accèdent les applications, y compris les applications tierces et les applications Apple. Les utilisateurs d’iPhone 13 Pro recevront également un nouveau bouton pour activer ou désactiver manuellement le mode Macro.

La nouvelle version d’iOS 15.2 RC d’aujourd’hui est disponible pour les développeurs via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Comme d’habitude, si la mise à jour n’apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier, car cela prend parfois quelques minutes à déployer pour tous les développeurs enregistrés. Alors que le numéro de build d’iOS 15.2 RC 1 est 19C56, celui d’aujourd’hui est 19C57.

Quant à macOS Monterey 12.1, la version actuelle est 21C52, tandis que la version précédente est 21C52. macOS Monterey 12.1 active SharePlay sur FaceTime et corrige plusieurs bogues, mais Universal Control reste indisponible.

Les utilisateurs d’iOS exécutant iOS 15.2 RC peuvent mettre à jour vers la dernière version en accédant au menu Mise à jour du logiciel sous Paramètres > Général. Les utilisateurs de Mac peuvent mettre à jour macOS vers la dernière version en accédant au menu Mise à jour logicielle de l’application Préférences Système.

Si vous repérez des changements dans l'iOS 15.2 RC 2 ou d'autres nouvelles versions d'Apple aujourd'hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @

