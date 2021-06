Apple met à jour iWork avec de nouvelles fonctionnalités de liaison, l’intégration des devoirs et plus encore

Apple déploie des mises à jour de sa suite d’applications iWork, apportant de nouvelles fonctionnalités à Pages, Numbers et Keynote. Les mises à jour apportent une nouvelle intégration avec l’application Schoolwork d’Apple, de nouvelles fonctionnalités de feuille de calcul partagée dans Numbers, et plus encore.

Voici les notes de version complètes de la version 11.1 de Pages, qui est maintenant déployée sur iPhone, iPad et Mac :

Lien vers des pages Web, des adresses e-mail et des numéros de téléphone à partir d’objets tels que des formes, des lignes, des images, des dessins ou des zones de texte. et iPhone uniquement)

La version 11.1 de Keynote est maintenant déployée pour iPhone et iPad avec l’intégration de Schoolwork également :

Les enseignants qui utilisent l’application Schoolwork pour attribuer des activités dans Keynote peuvent désormais afficher les progrès des élèves, y compris le nombre de mots et le temps passé

Enfin, la version 11.1 de Numbers est désormais déployée sur iPhone, iPad et Mac :

Lien vers des pages Web, des adresses e-mail et des numéros de téléphone à partir d’objets tels que des formes, des lignes, des images, des dessins ou des zones de texte. et iPhone uniquement) Prise en charge de la collaboration sur des formulaires dans des feuilles de calcul partagées (iPad et iPhone uniquement)

Si vous repérez d’autres changements ou fonctionnalités dans les mises à jour de Numbers, Keynote ou Pages, faites-le nous savoir dans les commentaires.

