Apple met à jour Keynote, Pages et Numbers avec de nouvelles fonctionnalités de vidéo en direct et d’affichage à l’écran, plus

Apple met aujourd’hui à jour sa suite d’applications iWork vers la version 11.2. Les dernières mises à jour de Keynote, Pages et Numbers apportent de nouvelles fonctionnalités notables, notamment une intégration plus poussée des appareils photo iPhone et iPad et plus encore.

Une semaine après qu’Apple ait lancé iOS 15 au public, mais sans aucun signe de la date de sortie de macOS Monterey, la société vient de mettre à jour Keynote et Numbers. Voici les nouveautés chez eux :

Keynote 11.2 pour iPhone et macOS :

La vidéo en direct rend les présentations encore plus attrayantes en vous permettant d’utiliser l’appareil photo de votre iPhone ou iPad pour vous montrer sur vos diapositives dans une fenêtre ou en plein écran Les diaporamas multi-présentateurs permettent aux participants de contrôler à tour de rôle une présentation partagée depuis leur propre appareil De nouvelles commandes de diaporama fournissent accès facile au navigateur de diapositives, aux raccourcis clavier, aux sources vidéo en direct ou aux commandes multi-présentateurs lors de la présentation Les graphiques radar vous aident à comparer visuellement plusieurs variables à la fois pour afficher facilement les similitudes et les différences dans vos données Faites glisser et déposez pour copier du texte, des images et d’autres éléments entre les applications sur iPhone avec iOS 15 La collaboration flexible permet aux participants d’ajouter d’autres personnes à une présentation partagée avec iOS 15 et iPadOS 15 La traduction instantanée vous permet de traduire le texte sélectionné dans jusqu’à 11 langues et d’ajouter la traduction à votre présentation en appuyant sur iOS 15 et Le graphique audio iPadOS 15 rend les graphiques accessibles aux personnes malvoyantes en jouant une tonalité audio qui change la hauteur pour représenter différentes valeurs. Nécessite iOS 15 et iPadOS 15

Pages 11.2 pour iPhone et macOS

La vue d’écran sur iPhone affiche automatiquement le texte, les images et d’autres éléments dans un flux continu optimisé pour s’adapter à votre écran afin que les documents soient encore plus faciles à lire et à modifier Publication de livres améliorée avec des pages doubles, des images optimisées et un contrôle de version plus flexible Barre de formatage rapide sur iPhone vous permet de modifier rapidement les styles de paragraphe, la mise en forme du texte, l’alignement, les styles de liste, etc. Faites glisser et déposez pour copier du texte, des images et d’autres éléments entre les applications sur iPhone avec iOS 15 et ajoutez la traduction à votre document en appuyant sur iOS 15 et iPadOS 15 La collaboration flexible permet aux participants d’ajouter d’autres personnes à un document partagé avec iOS 15 et iPadOS 15 ; Les graphiques radar vous aident à comparer visuellement plusieurs variables à la fois pour montrer facilement les similitudes et les différences dans vos données Le graphique audio rend le graphique accessible aux personnes malvoyantes en jouant une tonalité audio qui change de hauteur pour représenter différentes valeurs dans iOS 15

Numéros 11.2 pour iPhone et macOS

Les tableaux croisés dynamiques offrent un moyen puissant et flexible d’afficher et d’analyser les données. Créez des tableaux croisés dynamiques magnifiquement formatés en quelques clics. valeurs totales cumulées Ajoutez des graphiques croisés dynamiques pour voir vos données de différentes manières Importez et exportez des feuilles de calcul Excel avec des tableaux croisés dynamiques Les graphiques radar permettent de comparer visuellement plusieurs variables à la fois pour afficher facilement les similitudes et les différences dans vos données Des filtres rapides améliorés vous aident à sélectionner facilement les valeurs à raccourcir ou masquer et filtres améliorés rechercher des entrées en double et des valeurs uniques dans vos données Une collaboration flexible permet aux participants d’en ajouter d’autres à une feuille de calcul partagée. Nécessite macos Monterey ; La traduction instantanée vous permet de traduire le texte sélectionné dans jusqu’à 11 langues et d’ajouter la traduction à votre feuille de calcul en un clic. Nécessite également macoS Monterey Créer de nouvelles feuilles de calcul à partir de l’icône de l’application dans le Dock

Depuis qu’Apple a commencé à déployer cette mise à jour, cela peut prendre un certain temps pour apparaître sur vos appareils iPhone, iPad et Mac. Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveautés de la suite iWork avec la version 11, retrouvez notre couverture complète ici.

