Apple met à jour l’application Clips avec de nouvelles interactions AR et LiDAR

Suite à la sortie d’iOS 14.5 et d’autres mises à jour logicielles, Apple a publié aujourd’hui une mise à jour majeure de son application Clips. La version 3.1 de Clips apporte de nouvelles expériences AR immersives activées via le scanner LiDAR sur l’iPhone 12 Pro et l’iPad Pro.

La mise à jour a été brièvement présentée lors de l’événement spécial d’Apple le 20 avril et est maintenant disponible au public. La nouvelle version de l’application Clips utilise la numérisation LiDAR pour transformer le paysage autour de vous avec des lumières dynamiques, des objets qui tombent, etc.

Voici comment Apple décrit la mise à jour:

Clips, l’application de création vidéo facile à utiliser d’Apple pour iPhone et iPad, offre aux utilisateurs des options encore plus amusantes pour enregistrer des vidéos captivantes. Avec les tout nouveaux espaces AR alimentés par LiDAR sur les modèles iPhone 12 Pro et iPad Pro, les créateurs peuvent transformer un espace en ajoutant des effets visuels immersifs qui correspondent aux contours d’une pièce et peuvent être facilement partagés avec n’importe qui. Les espaces AR de l’application Clips tirent parti de la combinaison unique de matériel et de logiciels d’Apple, offrant une autre façon inventive aux utilisateurs d’interagir avec leurs amis et leur famille et de les ravir, ou de partager des vidéos ludiques et accrocheuses sur les réseaux sociaux. Clips élargit également les options de création avec des versions de contenu mensuelles contenant de nouveaux filtres, des autocollants, etc.

Apple indique que sept nouveaux effets AR Spaces ont été ajoutés à l’application Clips avec la mise à jour d’aujourd’hui, notamment: prima, confettis, discothèque, piste de danse, paillettes, poussière d’étoiles et cœurs. À l’aide des technologies de segmentation et d’occlusion trouvées dans ARKit d’Apple, Clips peut identifier les personnes devant la caméra pour les intégrer à la vidéo, les effets provenant de devant et derrière eux.

Fait intéressant, la société promet désormais des mises à jour plus régulières de la bibliothèque d’effets Clips, qui devrait recevoir de nouveaux filtres, des titres en direct, des autocollants et des affiches liés aux événements saisonniers et à d’autres tendances. Les utilisateurs pourront activer les notifications dans l’application pour être informés de ces mises à jour.

Clips est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone, iPod touch ou iPad exécutant iOS 14.0 ou une version ultérieure. Cependant, les nouveaux effets AR Spaces ne sont disponibles que pour les appareils équipés d’un scanner LiDAR (iPad Pro 2020 et versions ultérieures, iPhone 12 Pro et versions ultérieures) – et ceux-ci nécessitent iOS 14.5.

