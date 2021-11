Apple met à jour l’application météo Dark Sky avec des corrections de bugs Apple Watch et plus encore

Apple a acquis la populaire application météorologique hyperlocale Dark Sky en mars 2020, et l’application devrait actuellement être fermée à la fin de 2022. Néanmoins, l’application continue de recevoir des mises à jour avec des corrections de bugs, des améliorations de performances et d’autres ajustements malgré l’arrêt imminent.

Apple a déployé aujourd’hui la version 6.8.7 de Dark Sky pour iPhone, iPad et Apple Watch. Il s’agit de la deuxième mise à jour de l’application en 2021, et la quatrième depuis l’annonce de l’acquisition d’Apple.

Cette mise à jour inclut un correctif pour un problème qui pouvait faire apparaître les informations météorologiques vides. Il corrige également un bug de l’Apple Watch. Voici les notes de version complètes d’Apple :

Résout un problème qui pouvait entraîner l’affichage vide des informations météo pour l’emplacement actuel Résout un problème sur Apple Watch qui pouvait entraîner une erreur de l’emplacement actuel Améliorations de la stabilité et des performances

Selon le site Web Dark Sky, l’application, le site Web et l’API Dark Sky devraient être fermés d’ici la fin de 2022. Notamment, Apple a ajouté une variété de fonctionnalités de type Dark Sky à l’application Météo intégrée avec iOS 15 cette année, y compris un nouveau design, des notifications de précipitations, et plus encore.

Dark Sky est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit, avec des applications dédiées pour iPhone, iPad et Apple Watch. Êtes-vous toujours un fidèle utilisateur de Dark Sky ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

