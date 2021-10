Apple met à jour le hashflag #AppleEvent sur Twitter après l’annonce officielle

Suite à l’annonce de sa keynote du 18 octobre pour les nouveaux MacBook Pro, Apple met à jour son hashflag #AppleEvent sur Twitter pour correspondre à l’esthétique de cette présentation.

Ce n’est pas le premier hashflag d’Apple sur Twitter – l’année dernière, Apple a utilisé plusieurs hashflags différents pour promouvoir ses événements d’automne. Cette année, Apple a créé des hashflags pour l’événement Spring Loaded, WWDC21 et California Streaming, qui étaient disponibles jusqu’à tôt aujourd’hui. Vous pouvez voir tous ces hashflags animés sur hashflags.io.

Ce nouveau hashflag sera en ligne à partir d’aujourd’hui jusqu’au 21 octobre et a un design bleuâtre. À l’approche de l’événement la semaine prochaine, la société ajoutera probablement une animation lorsqu’elle aimera un tweet avec le hashflag.

Lors de l’événement d’octobre, Apple présentera probablement le MacBook Pro M1X de longue date avec deux tailles différentes, un écran miniLED, plus de ports et, bien sûr, un processeur plus puissant.

La société pourrait également annoncer un nouveau Mac mini avec un nouveau design et le même processeur M1X. Enfin, les utilisateurs espèrent qu’Apple annoncera les AirPod de troisième génération. Après avoir été taquiné par les analystes et les leakers pendant toute l’année, cela pourrait être l’événement où ils sont dévoilés.

Que pensez-vous de ce nouveau hashflag pour l’événement Apple ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

