Apple met à jour le micrologiciel des AirPods, AirPods Pro et AirPods Max

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour du firmware 4C165 pour les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max. Les AirPods de deuxième génération et les ‌AirPods Max‌ exécutaient auparavant la version de firmware 4A400. Les ‌AirPods Pro‌ disposaient auparavant du firmware 4A402 et les ‌AirPods 3‌ exécutaient la version de firmware 4B66.



Apple n’offre pas d’informations sur ce qui est inclus dans les mises à jour de firmware actualisées pour les AirPods‌, nous ne savons donc pas quelles améliorations ou corrections de bogues le nouveau firmware apporte.

Il n’y a pas de moyen standard de mettre à niveau le logiciel ‌AirPods‌‌, mais le firmware est généralement installé par liaison radio lorsque les ‌‌AirPods‌‌ sont connectés à un appareil iOS. Mettre les AirPods‌‌‌‌‌ dans l’étui, connecter les AirPods‌‌‌‌‌ à une source d’alimentation, puis coupler les ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌ à un iPhone ou un iPad devrait forcer la mise à jour après une courte période de temps.

Vous pouvez vérifier votre micrologiciel ‌‌‌AirPods‌‌ ou ‌‌‌‌‌AirPods Pro‌‌‌‌‌‌ en suivant ces étapes :

Connectez vos ‌‌AirPods‌‌ ou ‌‌‌‌‌AirPods Pro‌‌‌‌‌ à votre appareil iOS. Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur Général. Appuyez sur À propos. Appuyez sur ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌. Regardez le numéro à côté de « Version du firmware ».

Si nous trouvons des changements notables après l’installation des mises à jour du micrologiciel, nous partagerons les détails, mais le logiciel inclut probablement des améliorations de performances et des corrections de bogues.

