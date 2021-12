Apple met à jour le micrologiciel du chargeur MagSafe vers 10M229

Apple a publié aujourd’hui un firmware mis à jour pour le chargeur MagSafe, compatible avec les modèles iPhone 12 et iPhone 13 dotés d’aimants à l’intérieur. Le nouveau firmware est la version 10M229, au lieu de 9M5069.



Le chargeur ‌MagSafe‌ est initialement sorti à l’automne 2020 aux côtés des modèles ‌iPhone 12‌, et il a déjà vu au moins une mise à jour du firmware.

Étant donné que les mises à jour du micrologiciel sont effectuées discrètement par voie hertzienne, Apple ne fournit pas de notes de version, nous ne savons donc pas quelles nouvelles fonctionnalités ou corrections de bogues pourraient être incluses dans le logiciel.

Il n’y a pas non plus de méthode claire pour mettre à jour le micrologiciel d’un chargeur « MagSafe », mais il doit être branché et connecté à un appareil Apple pour qu’une mise à jour du micrologiciel démarre.

Vous pouvez vérifier le micrologiciel de votre chargeur ‌MagSafe‌ en suivant les instructions de notre chargeur MagSafe.

