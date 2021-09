in

Outre les nombreux nouveaux accessoires pour iPhone, iPad et Apple Watch, il existe également de nouveaux porte-clés, boucles et accessoires Hermés AirTag. Ces nouvelles couleurs correspondent à la nouvelle collection de bracelets de montre et aux étuis pour iPhone.

plus à venir…

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :